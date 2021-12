La feria do Galo de Corral de Meis se queda a tres ejemplares de agotar: “É o máis natural que podes comer”

El Mercado de Nadal do Galo de Corral de Meis resultó en todo un éxito. Las ventas estuvieron animadas desde primera hora de la mañana y las 10 criadoras participantes bajaron la persiana con tres ejemplares sin vender de algo más de 60 a 10 euros el kilo. Unas piezas que tienen la venta asegurada pues este manjar meisino tiene a sus fieles y la producción navideña de 200 gallos se agota rápidamente.



Maricarmen Monteagudo reconoce que “non contabamos que fora tan ben nin tan rápido. Estamos moi satisfeitas”. Y es que el año pasado solo acudió un puñado de compradores porque la localidad se encontraba en cierre perimetral, aunque esto no impidió realizar ventas pues muchas quedaban con los compradores en las “fronteras” de localidades para hacer las entregas y nunca faltan los envíos a través de los servicios de paquetería. Y ahora, a pesar de que no ha confinamiento, con la subida de casos en plena sexta ola y con nuevas restricciones a la vuelta de la esquina, “xa nos temiamos o peor”.









Los clientes más madrugadores





Sucedió todo lo contrario. Los compradores llegaron escalonadamente y las ventas se hicieron a cuentagotas, pero se hicieron. El más madrugador estaba en el mercado a las ocho y media de la mañana y se llevó tres. “Aínda non me dera tempo nin a colocar a báscula”, añade Monteagudo. Y es que el evento es un gran reclamo y las cifras lo demuestran: de entre los 60-70 gallos expuestos solo quedaron tres, que tampoco durarán mucho pues esta decena de criadoras siempre agotan. De hecho, aún los hubo más madrugadores y antes de salir por la puerta de casa hacia el mercado, esta meisina ya entregó siete de un encargo porque “é natural, natural; o máis natural que podes comer”, explica Lolita Vázquez sobre el secreto de este gallo frente a otros.



La criadora explica que en su caso “non nos engordamos e están en total liberdade”. Para la campaña navideña comprar los pollitos en marzo y solo durante el primer mes se alimentan con pienso porque necesitan un periodo de adaptación. Después, todo es “picón”, trigo, cebada y lo que la naturaleza dé en sus paseos por las huertas meisinas. De hecho, no se controla el peso, están listos cuando cumplen entre ocho y nueve meses.



Normalmente tienen un peso de entre 4,5 y 5 kilos y, de hecho, son los preferido por los compradores porque “non son tan grandes e teñen unha pechuga menos gruesa, pero tamén é cuestión de preferencias”, añade la meisina. En la feria de ayer rondaron esos pesos, aunque hubo un par de ellos de seis kilos.



Con todo, quien no pudiera acercarse ayer aún está a tiempo para comprar. Las criadoras aún tienen ejemplares sin sacrificar pensando en la cena de la última noche del año, pero también para después. La producción anual de estas criadoras participantes en la feria asciende a unos 200 gallos al año y cada una cría en función de su capacidad. En el caso de Vázquez, suele criar una medida de entre 50 y 60 al año y no solo tiene clientes de localidades próximas como Sanxenxo, A Illa u O Grove, también le compran en Santiago, A Estrada, Arcade...