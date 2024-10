La Festa do Marisco encara sus últimos días con la entrega de las Centolas de Ouro y mucha música

La LXI Festa do Marisco afronta su último fin de semana con un programa lleno de actividades. Si ayer, además de las carpas de degustación, el evento que más público atrajo fue las Xornadas Gastronómicas “A cociña do mar” organizadas por Emgrobes, hoy se espera que tanto la presentación del cartel de la fiesta del 2025 como las actividades infantiles que se organizan en la Praza do Corgo, vuelvan a ser un reclamo tanto para vecinos como para visitantes.

Además, para la noche el evento tiene preparados unos conciertos especiales, de la mano de Queralt Lahoz, Ariel Rot y Nanei Dj.



El sábado, festivo, se espera que las carpas se abarroten de turistas con ganas de probar algunos de los mariscos que allí se ofrecen. Para esta jornada, además está programada la gala de entrega de las “Centolas de Ouro” que este año recaen sobre Jacobo Aguín, la Cofradía do Centolo Larpeiro, Sonsoles Ónega y Manu Baqueiro.

Además, para este día también está presto una regata de dornas a remo, actividades infantiles, los conciertos de La Pegatina, Terrae y Manu Tf y una Noite Meiga a cago de la asociación Cantodorxo.

El domingo el marisco volverá a ser protagonista junto a la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores.