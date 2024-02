La Festa do Marisco de O Grove volverá a ofrecer el mejor producto del 3 al 13 de octubre

La LXI Festa do Marisco ya tiene fecha fijada para este 2024 y se celebrará del 3 al 13 de octubre. Así lo confirmó el alcalde, José Cacabelos durante la sesión plenaria de este lunes en la que también habló sobre la presencia del Concello de O Grove en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, celebrada la pasada semana en Madrid.



El regidor respondió en Pleno a preguntas de la oposición diciendo que “xa sabedes o que penso eu sobre Fitur” y avanzó que el gobierno local baraja la posibilidad de contar con un espacio propio en otro pabellón diferente al Institucional. Para el alcalde meco, la promoción de O Grove como destino turístico debe realizarse en el pabellón dedicado a empresas, mayoristas y agencias de viajes porque “é maís interesante para nós”, por lo que estudiarán la fórmula para llevar a la fería turística el nombre de O Grove diferenciado.

Por lo demás, sobre esta edición señaló que él, como alcalde y responsable de Turismo del Concello de O Grove, estuvo presente en las presentaciones donde el municipio participa de manera indirecta dentro de las propuestas de la Mancomunidade de O Salnés y de la Diputación de Pontevedra.

Cartel anunciador de la fiesta

En cuando a las críticas de la oposición por no aprovechar la ocasión para promocionar la Festa do Marisco, el evento turístico más importante del municipio, el regidor apuntó que la fiesta gastronómica “xa ten dúas presentacións propias cada ano”, una a nivel internacional y otra en una ciudad Española, por lo que Fitur no suele ser un escaparate.



En todo caso, tampoco habría mucha información que llevar a la feria, pues todavía no hay cartel anunciador con las fechas. Tradicionalmente, al inaugurar cada edición de la Festa do Marisco se hacía público el cartel ganador del concurso convocado por el Concello, cuya imagen se destina a la promoción del evento de la siguiente edición. No fue este año el caso, pues según explicó el alcalde Cacabelos a este diario a finales del mes de octubre, la intención del gobierno local era incrementar la cantidad económica del premio a 600 euros, pero para ello se necesitaba un informe favorable de Intervención, con la previsión de poder convocar el concurso a finales de año. A día de hoy todavía no se han presentado las bases, y el alcalde confirmaba este lunes en Pleno que “xa imos tarde co cartel”.



Conocidas las fechas, ya solo queda empezar a activar la maquinaria para organizar la Festa do Marisco que este año celebra su 61 edición con más fuerza que nunca tras el éxito del 2023.