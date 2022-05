Las fiestas gastronómicas regresan a A Illa para animar el verano y dar oxígeno a los clubs

Vuelven las fiestas gastronómicas del verano a A Illa. Lo hacen después de dos años de ausencia, debido a la pandemia, y con todas las ganas de volver a ser uno de los atractivos culinarios que animen el verano en la localidad y aporten oxígeno a los clubs isleños, que volverán a ocuparse de la organización para intentar obtener beneficios con los que financiar sus escuelas deportivas.



El alcalde, Carlos Iglesias, explicaba que será un verano que intente volver a la normalidad tanto en estas celebraciones como en la del Carmen, que también vio recortado su programa en estos dos años anteriores.





Calendario de fiestas





El Carmen abrirá, pues, el calendario festivo, del 20 al 23 de julio.



La primera parada para las citas gastronómicas será el último fin de semana de ese mes, del 29 al 31, con la Festa da Navalla, a cargo del Dorna de Baloncesto.



El primer fin de semana de agosto, del 5 al 7, será turno de la Festa do Mexillón, que organizará el Club de Gimnasia Rítmica.



El Céltiga volverá a encargarse de la Festas Gastronómicas de Produtos do Mar, que se celebrará en el puente festivo del 12 al 15 de agosto y se retomará al fin de semana siguiente, del 19 al 21.



El mes se cerrará con la Festa da Ameixa, del 26 al 28, promovida por el Club de Piragüismo. Será la misma entidad que se ocupe de la Festa do Pulpo, ya en septiembre, evento encargado de despedir la temporada gastronómica, del 2 al 4.



Además, A Illa celebrará también este verano el festival “A Raíz”, con el que conmemorar el 25 aniversario de la segregación de Vilanova. Actuarán el 26 de agosto en la playa de O Bao, con entrada gratuita, Carlos Blanco, Budiño y Tanxugueiras.