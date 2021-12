MI formaliza en una mañana 120 reclamaciones por la situación sanitaria en Meaño

Había malestar en Meaño, desde hace tiempo, por los sucesivos recortes en la prestación del servicio sanitario. Pero lo que no había eran reclamaciones. Ayer el Sergas recibió 120 de golpe.





Fue la forma de movilizar una protesta que ideó el grupo opositor local Meaño Independiente (MI). No quisieron darle mucha visibilidad en los días previos, porque son conscientes de que concentrar a demasiada gente en un acto público no es buena idea con una incidencia covid creciente. Así que, tras las 120 reclamaciones presentadas, ahora dejan la puerta abierta a que cada usuario y vecino afectado ponga por escrito su queja y la formalice. Al final, valoran desde el grupo, es el único canal por el que la Consellería se da por enterada del malestar vecinal. Y creen que en esta localidad es creciente.





“Sempre contamos cun especialista en Pediatría, que xa se nos quitou derivándonos a Portonovo, e con tres médicos de familia: Un no centro de saúde de Dena e dous no de Meaño”, explica el grupo de José Aspérez.





“Dende hai un ano, a raíz da xubilación dun dos titulares da praza de médico no centro de saúde de Meaño, tan só quedou un facultativo para atender a todo o cupo de pacientes, o que loxicamente se converte nunha tarefa complicada. As listas de espera para por exemplo receitas médicas dilátanse unha semana a día de hoxe (por ayer) e nas últimas semanas en varias ocasións o centro non contaba con ningún facultativo médico durante as primerias horas da mañá”, lamentan.





Exigen a la administración sanitaria mejoras urgentes.