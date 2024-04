Francisco Asorey: Orgullo de Cambados y de Galicia por su “maestría escultórica”

La Real Academia Galega de Belas Artes homenajeó ayer al cambadés Francisco Asorey “o escultor do espírito” por el Día das Artes Galegas 2024. Los actos comenzaron por la mañana con una recepción en el Pazo de Fefiñáns donde también tuvo lugar la sesión común de la institución, y por la tarde, los académicos recorrieron el casco histórico, la exposición del Concello sobre el escultor e hicieron una ofrenda floral ante su obra “A Naiciña” en la Plaza de Asorey.



Porteriormente tuvo lugar el acto insitucional en recuerdo del escultor que se celebró en el Auditorio Municipal de Cambados y contó con la asistencia del presidente de la Ragba, Manuel Quintana Martelo; el académico de número de la sección de Arqueoloxía e Museoloxía, Felipe-Senén López Gómez, que pronunció la laudatio “O escultor Asorey”; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez González; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luís López, el alcalde de Camabados, Samuel Lago y el concejal de Cultura, Liso González; además de otras autoridades institucionales y académicas.



El presidente de la RAGBA, en el año del 175 aniversario de la institución, destacó el trabajo de Asorey a lo largo de su trayectoria. “Falar de Asorey é falar da escultura con maiúsculas, dun talento excepcional que si ben, dalgún xeito, tense a emparentar coa tradición da imaxinería dos séculos XVII e XVIII ou con mestres da imaxinería galega como Moure ou Ferreiro, a súa obra da un paso máis deixando mostra dunha entidade superior cunha auténtica mestría escultórica, tanto nas madeiras policromadas como traballando a pedra”, explicó el presidente..



Quintana Martelo explicó que a lo largo de este año la figura de Francisco Asorey será estudiada en las escuelas y su obra será difundida en estudios y conferencias temáticas, en la muestra al aire libre “Os camiños de Asorey” que se podrá visitar en Cambados hasta el 4 de mayo, en un concurso de arte para escolares y con continuas revisiones de su arte, además de una gran exposición que culminará este trayecto sobre Francisco Asorey y que se inaugurará próximamente en la Cidade da Cultura.



Por su parte, el representante de la Xunta, Román Rodríguez, reconoció en la figura de Asorey a “un dos pioneiros na renovación da escultura sen renunciar ao seu vínculo coa tradición e a simboloxía de Galicia, sendo tamén un nexo coa modernidade”, añadió.



Asimismo, durante su intervención, Román Rodríguez resaltó una de las obras más emblemáticas de Asorey: su “Santa”, sobre la que confesó sentir un cariño especial. “É unha homenaxe á muller, unha peza que supuxo romper con moitos estereotipos da súa época”, apuntó. Esta pieza estuvo por primera vez en Galicia en la exposición “Galicia, un relato no mundo”, lo que supuso un motivo “de orgullo e celebración”. Hoy, la Santa está expuesta en el Museo Zorrilla de Montevideo, convirtiéndose “nun lugar de peregrinación e de encontro para galegos de todas as partes do mundo”, afirmó el conselleiro. También tuvo palabras para Cambados, la villa natal de Asorey, a la que se refirió como “terra de escultores”.