Giráldez acusa al BNG de utilizar las demandas de los trabajadores del campo de golf para “politizar”

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, considera que el BNG está usando las demandas de los trabajadores de la Fundación Monte Castrove para “politizar” y le parece algo “reprobable”. Así ve la moción presentada esta semana por los nacionalistas solicitando que sea el pleno municipal quien elija la Presidencia del patronato que dirige la entidad. De hecho, hasta le sorprende, pues asegura que nadie recurrió el registro de su nombramiento que, defendió, siguió el procedimiento habitual en los últimos años, es decir, que sea el regidor de turno de Meis quien lo ostente.





Precisamente ayer, Giráldez presidió su primera reunión del patronato, cargo que había delegado hasta ahora en un concejal de su gobierno, que renunció debido al conflicto laboral abierto en la fundación. Este es el problema que subyace y, de hecho, el BNG solicitó que se tomen en consideración las reivindicaciones de los trabajadores, pero según la presidenta, no es así de sencillo. La alcaldesa explicó que sus miembros, los representantes de los concellos y del club de golf, acordaron por unanimidad que se reúna hoy con la plantilla para negociar la subida del IPC que reclaman. Detalló que este año ya se les subió el salario en un 2,9 %, pero piden la diferencia hasta la aplicación del índice de este año, que es del 6, 5 %, una posibilidad ciertamente contemplada en el convenio. Sin embargo, el asunto está en un proceso de mediación, así que el patronato optó por “ser precavidos” e intentar alcanzar un acuerdo intermedio, pues, según Giráldez, existe el riesgo de que cuando termine no se llegue a ese máximo y luego habría que rebajar las nóminas, con lo cual no les parece la mejor opción y aseguró que tampoco la recomiendan los asesores jurídicos. No obstante, en caso contrario, se le subiría hasta lo acordado en ese proceso, aunque no como salario consolidado, siempre según la meisina.





Hace años “calou a boca”

La regidora asegura que el BNG conoce “perfectamente” estas circunstancias y le reprochó que hace años, cuando la plantilla sufrió una rebaja del 10 % y la presidencia la ostentaba el alcalde del PP José Luis Pérez Estévez, “calou a boca e o PSOE foi o único que se mobilizou en favor dos empregados”.





La presidenta también destacó que, en todo caso, todas estas decisiones deberán ser ratificadas por el patronato y aseguró que la reunión de ayer fue “construtiva” y que todos los acuerdos se alcanzaron por unanimidad, como retirar el poder general otorgado por la anterior Presidencia a un trabajador.