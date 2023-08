Giráldez retomará contactos esta semana y ve “posible” el acuerdo que apuntale la Mancomunidade

La presidenta de la Mancomunidade de O Salnés, Marta Giráldez, cree que es “posible” reconducir la crisis abierta en el seno de la entidad supramunicipal tras no fructificar el primer intento de cerrar la vicepresidencia.



La socialista meisina contestaba ayer sobre esta cuestión que “creo no diálogo e no sentido común” y, por eso, “agardo chegar a un entendemento” y poder hacerlo, además, “pronto”.



El verbo de moda en política es negociar y lo es, igualmente, en la arena local. Por eso, la también alcaldesa de Meis se muestra dispuesta a “falar con quen faga falta”. Concitar el pacto necesario “creo que é posible”, aunque para eso tendrá que volver a poner de acuerdo a los socios que la convirtieron a ella en presidenta el pasado sábado.



Por una parte, Meaño Independiente. Su líder, José Aspérez, se mostró visiblemente molesto tras la sesión del sábado en la que, según el acuerdo que tenía con Giráldez, él debería haber sido elegido vicepresidente. No lo fue, porque en el momento de la votación el BNG, que sí apoyó a Girález para hacerla presidenta, no levantó la mano a favor del independiente. Eso, argumentaron los nacionalistas, no estaba contemplado con ellos, que, además, también ambicionan esa vicepresidencia.