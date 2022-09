El Gobierno invertirá más de ocho millones de euros en el sector turístico de O Salnés

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, mantuvieron ayer un encuentro en O Grove con representantes de la Mancomunidade de O Salnés con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo.





El representante del Gobierno aprovechó su visita para anunciar la inversión de más de ocho millones de euros procedentes de fondos europeos para el sector turístico de la comarca, que se destinarán a la recuperación de patrimonio, comercio, promoción y digitalización.





Valdés hizo referencia a los datos conocidos en los últimos días sobre la gran afluencia de visitantes en la comarca y destacó que se deben a “la calidad de la oferta”, además de remarcar la importancia de haber recuperado el turismo internacional. “Esto no es gratuito ni fruto de la fortuna, sino que es fruto del trabajo de quiénes me acompañan porque el resultado de lo que estamos viviendo es por el esfuerzo de las administraciones y del sector”, añadió Valdés.





Por su parte, el acalde de O Grove, Jose Cacabelos, agradeció la celebración de este acto a pocos días de iniciarse la Festa do Marisco, de la que resaltó que “é unha homenaxe aos homes e mulleres que conforman estes dous sectores económicos, o do mar e o do turismo”.