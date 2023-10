El gobierno de Sanxenxo aprueba una subida del IBI “moderada” con el rechazo de la oposición

El gobierno popular aprobó ayer su propuesta para la actualización del IBI que aumenta el tipo impositivo del 0,40 % actual al 0,48 %, una subida “moderada”, alega el ejecutivo de Telmo Martín, con la que se pretende poder garantizar la sostenibilidad y mejora de los servicios públicos. Así lo expuso la concejala de Hacienda, Paula Martínez en su intervención en el Pleno celebrado ayer y en el que confirmó que la medida supondrá un incremento de entre 8 y 20 euros anuales para el 50 % de las familias y entre 21 y 50 euros para el 26 %.



A mayores, la nueva ordenanza incorpora todas las bonificaciones del IBI que permite la ley como la reducción del 50 % a las viviendas de protección oficial ampliando el plazo 3 años más, el 70 % a las familias numerosas que a partir de ahora solo tendrán que jusficiar su situación familia una sola vez y será el ORAL quien compruebe y renueve la bonificación, o el 25 % para aquellas viviendas que instalen aprovechamiento térmico, además de una recagas en el precio para las viviendas que estén sin uso ni haya personas empadronadas.



Las razones se sostienen en el incremento del gasto en algunos de los servicios que presta el Concello como es el caso del Servizo de Axuda no Fogar, con 450.000 euros más de inversión pasando de atender a 40 familias a 90 usuarios; el Centro de Día, en más de 250.000 euros; en alumbrado público más de 370.000 euros; en la piscina más de 285.000 euros; en salvamento y socorrismo más de 200.000 euros y en la escuela de música más de 50.000 euros, defendió Martínez.



Con esta actualización explicó la edil, hay 24 concellos en la provincia con el IBI más alto, y en la comarca de O Salnés se encuentra por debajo de Vilanova 0,60 %, O Grove 0,58 % Vilagarcía 0,51 y A Illa 0,50 %. Según las cuentas del Concello, en la actualidad de recaudan 7,4 millones de euros en 37.452 recibos, lo que supondría un incremento de 39,93 euros anuales en el recibo medio, que es de 199,67 euros.

Subida “esaxerada”

Unas cifras muy diferentes a las que baraja el PSOE, que puso de ejemplo el precio del IBI de viviendas de características similares en otros concellos vecinos y en Sanxenxo donde en algunos casos superarían los 700 euros, “pagamos moito máis do que din”, espetó el portavoz Fernando Otero.



Asimismo, el portavoz nacionalista Fran Leiro achacó la subida del impuesto a la “mala xestión do PP e a súa política de especulación e sentenzas urbanísticas”. En este sentido, advirtió de que “o impacto real do incremento do IBI será máis do 20 % que anuncia o Concello como consecuencia do ‘catastrazo’ aplicado polo PP no 2014” y criticó que la subida de los costes de los servicios se debe a que “se privatizaron”. Una “suba esaxerada de impostos” lamentó Leiro, que se produce “xusto cando a xente o está pasando peor pola suba da vida”.



La oposición también rechazó la subida del impuesto de vehículos en los tramos que estaban más bajos y criticó que “Martín minteu aos veciños porque na campaña dixo que non ía subir os impostos e en 100 días xa sube tres”, comentó Otero, quién preguntó al gobierno local si el incremento corresponde “a que non dan as contas ou para asumir os pagos polos xuízos perdidos”.