O Grove acogerá durante tres meses recursos formativos contra la violencia de género

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, presentó ayer en O Grove junto a su alcalde, José Antonio Cacabelos, el proyecto de sensibilización “MAVI: la maleta viajera contra la violencia de género”, una iniciativa que trata de acercar, especialmente a las mujeres, una serie de libros que pueden ayudar a la reflexión, a la sensibilización y a la concienciación en muchas situaciones de vulnerabilidad de las propias mujeres.





Tras la puesta en marcha el año pasado de la primera maleta, la Subdelegación creó cuatro nuevas MAVI que viajarán por la provincia. “A primeira destas novas maletas recala hoxe no Concello do Grove para achegar libros de diferentes temáticas relacionadas co feminismo, a igualdade, o empoderamento, a autoestima ou a violencia machista ás mulleres e nenas do municipio”, explicó la subdelegada, que agradeció la colaboración del gobierno local para activar este proyecto y su implicación para que llegue a la mayor parte de la población, fundamentalmente a la de zonas rurales, que es la que tiene más dificultades para acceder la materiales y campañas de esta naturaleza.





Reflexión y sensibilización

Maica Larriba destacó que “todos os textos incluídos nas maletas promoven a reflexión, a sensibilización e concienciación sobre temas determinantes para conseguir unha sociedade máis igualitaria e libre de violencias, favorecendo un pensamento crítico ante os estereotipos e roles de xénero que perpetúan estas violencias e desigualdades”.





La estancia inicial de “MAVI” en O Grove será de tres meses. Después, continuará su viaje por otros concellos, casas de acogida, asociaciones de mujeres víctimas de violencia de género, centros de información a la mujer o servicios sociales de la provincia que soliciten la maleta para trabajar con sus usuarias.