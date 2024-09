O Grove cierra el cartel de conciertos más extenso del Marisco con Delaporte, The Rapants o Ariel Rot

El Concello de O Grove hizo la presentación oficial del programa musical de los conciertos de la Festa do Marisco, que presenta el cartel más extenso de su historia con más de una veintena de bandas. A falta de una última confirmación, que previsiblemente será el cabeza de cartel —y que tendrá lugar el sábado 12—, ya están confirmados artistas gallegos del momento como The Rapants, Mondra y Guadi Galego; propuestas nacionales como Delaporte o Queralt Lahoz; e internacionales como el caso de Ariel Rot. Tampoco faltarán agrupaciones locales, que tienen el Marisco un importante escaparate y, entre las que se encuentran, Fla-Meco, Arroba de Viño, Os Firrás o A Banda de Sequío.



El alcalde, José Cacabelos, destacó que los conciertos tienen “unha identidade maior” en el programa de la cita gastronómica, pero subrayó que el protagonista “é o marisco” y que esta programación busca atraer a un determinado público que no participa habitualmente en la cita, declarada de Interés Turístico Nacional. Asimismo, hizo hincapié en el importante “esforzo económico” que tiene la organización del evento musical —que ofrece conciertos totalmente gratuitos en la Praza do Corgo— para las arcas municipales, ya que el presupuesto se acerca a los 200.000 euros. “Desde a pandemia o mercado musical disparouse”, reconoció Cacabelos, que señaló la importante competencia con festivales, que “fai difíciles” cumplir con los cachés de determinados grupos, que subieron entre un 30 y un 40 %. No obstante, de esos 200.000 euros, un 30 % será financiado por el Plan de Sostenibilidad Turística, más conocido como Gastromeca, y la Xunta también está en fase de estudio para patrocinar alguno de los conciertos.



Por su parte, el director de la promotora I-Radia Crea, Carlos Montilla, destacó que O Grove “sigue competindo en primeira división”, con un amplio y diverso programa “para todos os gustos e idades” y “mantendo os orzamentos dos últimos anos”.



Diez jornadas de música

Serán dos bandas locales las encargadas de abrir la fiesta el jueves 3 de octubre, Caballito y Freshkiños. El viernes será el turno de dos de los artistas gallegos que más repercusión tuvieron en el último año, la banda muradana The Rapants y Mondra, con DJ Djow como cierre de fiestas.



Otro de los días fuertes del cartel será el sábado, cuando el público podrá disfrutar de Carlangas y los Cubatas y el dúo musical italo-español Delaporte como gran aliciente. Tampoco faltará a la cita Serial Killerz, un dúo de dj que mezclan géneros como el rock y la electrónica. Un primer fin de semana que se cerrará por todo lo alto el domingo con las actuaciones de Cinco en Zocas y Guadi Galego, que llegarán a O Grove con su nuevo trabajo.



Las bandas locales animarán la Praza do Corgo durante la semana siguiente con Os Firrás y Arroba de Viño (lunes 7), Fla-Meco (martes 8) y A Banda do Sequío (miércoles 9). Así, darán paso a la propuesta más rockera de la banda valenciana Santero y los Muchachos, que estará acompañada por Los Carismáticos.

La combinación entre la tradición flamenca y la música hip-hop llegará el viernes de la mano de la artista catalana Queralt Lahoz, que compartirá jornada con una de los grandes alicientes del programa, el músico argentino Ariel Rot, conocido por formar parte de bandas como Tequila o Los Rodríguez. Una sesión que se encargará de cerrar DJ Nanein.



La última jornada de música ejn la Praza do Corgo está programada para el sábado 12, cuando previsiblemente actuará el cabeza de cartel, todavía a falta de confirmación. Según avanzó el regidor y la productora, se trata de una banda de calado a nivel nacional, que acompañará a Terrae y Manu TF.