O Grove estrena la Festa do Marisco con colas: “Vengo desde Suíza, está todo riquísimo”

La expectación era máxima. Antes de las siete de la tarde, momento previsto para la inauguración de la LXI Festa do Marisco, la gente ya esperaba en una cola frente a la carpa a la espera de poder comprar los tickets que le dieran acceso a los manjares del mar que se reparten en los 26 puestos con los que cuenta el evento.

Muchas de las personas que aguardaban ya se habían hecho antes con el papel en el que, además de señalar los precios, cada uno podía indicar las raciones que quería degustar. Lo importante era no perder tiempo y, tan pronto se diera el pistoletazo de salida al festejo, probar alguna de las raciones de marisco.



Puntual llegó el alcalde, José Cacabelos, quién acompañado de representantes del resto de partidos políticos, empresarios, cofradía de pescadores, bateeiros y patrocinadores, fue el encargado de dar comienzo a esta fiesta. Pero antes de empezar la cuenta atrás, quiso recordar a todos los presentes, la gran mayoría llegados desde otras comunidades, que los productos que iban a degustar en este evento estaban garantizados y procedían todos de la Ría de Arousa.

En su intervención también quiso recordar que la Festa do Marisco se trata de un evento comprometido con la igualdad y sostenible con el medioambiente, por ello pidió, por ejemplo, que se utilizasen las papeleras y, en la medida de lo posible, se recogiesen las mesas tras su uso.



Y ahora sí, había llegado el momento: tres, dos, uno... “¡Qué comiencen once días de diversión alrededor del marisco, la música y los amigos”, dijo Cacabelos al gentío que esperaba con los papeles preparados para recoger sus tickets y probar los diferentes mariscos llegados de la ría. Y, en un tono más bajo, que las primeras filas pudieron escuchar también señaló que los presentes iban a comprobar “por qué en O Grove se vive mejor que en el resto del mundo”.

Un momento de la compra de los tickets | GONZALO SALGADO

Ganas de degustar



Era el momento de comprar los tickets, en la cola los había indecisos, que no sabían que probar como era el caso de Mayte Rodríguez, vecina del Barco de Valdeorras que lleva muchos años viviendo en Barcelona: “Es la primera vez que venimos y teníamos muchas ganas. La verdad es que me apetece probar de todo, no sé si pedir navajas, percebes, croquetas de marisco...”. O el de Agustín Viñas, que, llegado desde Cáceres, indicaba que iba a estar en la fiesta varios días por lo que probará un poco de todo.



También los había con las ideas muy claras: “Quiero probar las zamburiñas, las almejas y el pulpo”, comentaba Lucía Pérez, residente en Barcelona que llegó a O Grove en un viaje en grupo y en autobús diseñado únicamente con el propósito de acudir a la Festa do Marisco.



Mientras las colas se iba aligerando, el alcalde junto al resto de sus acompañantes visitaban los diferentes puestos de marisco y, por qué no, probaban en alguno de ellos el género. Ese momento también era en el que los primeros comensales degustaban los platos de marisco. “Hemos venido desde Málaga por la fiesta, este es el segundo año que acudimos. Mi debilidad son las zamburiñas y la verdad es que están buenísimas”, indicaba Inma Aguilera para después señalar que a su pareja, Francisco García, lo que más le gustaba era el pulpo porque “el que comemos allí no es igual, no tiene el mismo sabor”.



Por su parte Jacinto Muñoz, extremeño, era la primera vez que pisaba el evento y estaba sorprendido por el sabor y el tamaño del marisco que se servía. “Aquí dan ganas de probar un poco de todo”, señalaba Muñoz quién, acompañado de dos amigas de la zona estaba probando las zamburiñas y el pulpo, todo ello acompañado de un buen albariño.

Comensales probando alguno de los manjares de la fiesta | GONZALO SALGADO





Con el paso de los minutos las mesas se iban llenando poco a poco de todo tipo de comensales, se podían ver mesas de familias al completo disfrutando de una rica cena , también parejas, amigos e incluso gente sola que no dudaba en pasarse por la carpa situada en la Praza do Corgo de O Grove, para probar alguno de estos mariscos.



María del Carmen Fariña, nacida en Meis pero desde hace muchos años residente en Suiza, era la primera vez que acudía a la fiesta. Cuenta que el año pasado lo intentó pero que había demasiada gente, es por ello que en esta edición decidió venir en la inauguración junto son su nieto. “Este año fuimos de los primeros, casi no tuvimos que hacer cola”, cuenta Fariña para, después mostrar que su elección para la cena fueron navajas, empanada de zamburiñas y croquetas de marisco. “Todo riquísimo”, indicaba, a lo que su nieto, sin ninguna duda, asentía.



La carpa mantuvo el ambiente hasta la hora de cerrar, pasadas las once de la noche y, mientras, en las aledañas, la zona de los conciertos, la gente también se agolpaba para disfrutar de la música en directo. Ayer los encargados de inaugurar fueron Caballito y Freshkiños, grupos que comenzaron a sonar a partir de las diez de la noche.



El ambiente de este primer día, tanto en los diferentes puestos como en los alrededores, hace presagiar la buena acogida que tendrá, un año más, la Festa do Marisco de O Grove.

Novedades en carta



Este año el menú del evento cuenta con una novedad, tras varios años sin entrar en carta, el cangrejo real vuelve a ser uno de los mariscos que se ofrecen. Su precio depende del tamaño, así si quieres probar el más pequeño, de hasta 750 gramos el precio será de 20 euros, mientras si te decides por el extra, que tiene un tamaño desde un kilo cien gramos hasta un kilo cuatrocientos gramos, el precio asciende a los 48 euros.



La lista de precios continúa con, por ejemplo con las croquetas de marisco que ofrecen por 6,50 euros, diez unidades, o la ración de empanada de maíz de mejillón que se vende por el mismo importe. Sigue la serie con los camarones a 19 euros, los percebes a 21, o las almejas a la marinera - que incluyen la cazuela de recuerdo - por 14 euros. Entre los platos que no podían faltar por ser de los más vendidos en todas las ediciones está el arroz de mariscos por 8,30 euros o los fideos de marisco por una cantidad similar, ocho euros - en ambos casos se incluye el recipiente de regalo -.



En la Festa do Marisco piensan en todo, y, es por ello que, además de marisco también tienen un apartado para postres: filloas, bizcocho tradicional, tarta de Santiago, tarta de queso, galletas de chocolate... Con precios que van desde los cuatro hasta los trece euros si decides llevarte una tarta completa.



La carta de bebidas también es extensa y ofrecen además de refrescos la posibilidad de comprar una botella de vino o bien un estuche de tres.

WhatsApp Image 2024 10 03 at 11.26.52

Horario de las carpas



Tras la inauguración O Grove ya está inmerso en el festejo más internacional del municipio. Es por ello que todo aquel que quiera probar alguno de estos mariscos podrá hacerlo hasta el próximo domingo 13 de octubre.



Los horarios durante el fin de semana - viernes, sábado y domingo - son por la mañana desde las once y media hasta las cinco y desde las siete y media hasta las once. Por la semana presentan un poco de variación, así las casetas estarán abiertas entre las 12 y las 16.30 horas y entre las 19 y las 22.30 horas.



Durante todas estas jornadas, además de marisco, la fiesta ofrece mucho más. Por las tardes están organizadas diferentes actividades y juegos infantiles además de, por ejemplo, un encuentro internacional de scooters o conferencias en las que se tratarán, entre otros temas, sobre el patrimonio pesquero de la Cofradía de Pescadores de O Grove.



Por las noches reinará la música, ya que están programados conciertos para todas las jornadas. Hoy será el turno de los gallegos The Rapants o Mondra, que le dejarán el sitio a otros grupos de renombre como pueden ser Delaporte, Ariel Rot, o los catalanes La Pegatina.