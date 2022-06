O Grove inaugura el auditorio y lo llena de contenido cultural en un día para la historia

Expectación, curiosidad y hasta emoción sentían los primeros vecinos que cruzaron el umbral de la puerta para encontrarse en el interior del flamante auditorio de O Grove que ayer inauguraron de forma oficial el alcalde, Jose Cacabelos, y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.





Los invitados a la gala inaugural, presentada por el grovense, Javier Veiga, fueron ocupando los 486 asientos de color amarillo, con reposa brazos y cabecero a la espera de que las autoridades cumplimentasen el protocolo previo que corresponde al saldo de una deuda histórica con el municipio en lo que a infraestructura cultural se refiere.

El alcalde, Jose Cacabelos, salió a recibir a una presidenta de la Diputación, Carmela Silva, con una sonrisa permanente en los labios porque se sentía “feliz”, tal y como repitió y reiteró durante su intervención pública.





El auditorio dispone ya de programación cultural para las siguientes semanas, pero fue una exposición de Carlos Besada la que tomó protagonismo el primer día y que el artista se encargó de explicar a los políticos asistentes.





Tras el recorrido pictórico se procedió al descubrimiento de una placa por parte de Cacabelos y Silva que finalizó con un abrazo entre Carmela y Jose ante los aplausos de los allí presentes.





La presidenta de la Diputación afirmó sentirse “inmensamente feliz” por la participación de la institución que preside en la construcción de uno de los auditorios “máis fermosos de Galicia” y también porque “a xente ten dereito a gozar de equipamentos culturais”, de tal modo que se muestra satisfecha porque ha podido comprobar como “os soños poden converterse en realidade cando se loita por eles”.





Por su parte, el alcalde, aunque no lo verbalizó en su discurso, transmitía el mismo sentimiento que Carmela Silva porque el de ayer fue “un deses días para os que me metín en política, un día que reconforta”. Recordó en este sentido que la construcción de un auditorio en O Grove “forma parte dos programas electorais de todos os partidos desde as primeiras eleccións democráticas en 1979 e despois de 43 anos, por fin é unha realidade”.





Características

El auditorio de O Grove es un edificio vanguardista de tres alturas, diseñado con criterios de flexibilidad para garantizar un uso funcional. El inmueble tiene tres mil metros cuadrados y fue obra del arquitecto Alfredo Vázquez. Incluye capacidades para acomodar desde 200 a 550 butacas y espacios para las clases de la escuela de música. También está dotado de un ascensor exterior y una terraza que funcionará como mirador al mar y posible sede de actividades al aire libre.





De todo ello pudieron dar cuenta los artistas que completaron una exitosa gala conducida por Javier Veiga, con la música de Andrea Búa, el grupo de jazz de Javier Constenla y Carlos Oubiña, el baile de Ismael Pardo y las acrobacias de Pablo Méndez.