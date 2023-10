O Grove y Meaño proponen en sus plenos la subida del IBI para paliar el aumento del gasto

El Concello de O Grove lleva hoy a Pleno la propuesta del gobierno para la subida de impuestos ante el incremento del gasto que están registrando las arcas municipales. La sesión será esta tarde a partir de las 20:30 horas.



El ejecutivo de Cacabelos propone una subida del 3,4 % del IBI, lo que supondría un coste medio por recibo de 8 euros más al año, pasando del tipo impositivo del 0,58 al 0,60 %. Además, también se tocarían los recibos del IAE de actividades económicas, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el de construcciones, instalaciones y obras.



Una propuesta que podría no salir adelante al no contar con los apoyos suficientes de los partidos de la oposición que se niegan a aplicar subidas en el IBI y en el impuesto de vehículos. De no subirse los impuestos, “se pone en un aprieto importante el presupuesto del 2024 para O Grove”, asegura el alcalde José Cacabelos, pues el incremento del gasto en energía, intereses y diversas áreas como Servizos Sociais con el Servizo de Axuda no Fogar y el Punto de Atención á Infancia afecta a las arcas municipales que “no podemos seguir asumiendo en el presupuesto y a partir del año que viene ya no se puede aplicar el remanente de tesorería para estos gastos”, advierte el regidor.



En este sentido, apunta, “estamos viendo como todos los concellos están aplicando subidas en el IBI”, y es que en los últimos años se han “disparado” los costes y “los ingresos no suben”, asegura Cacabelos quién recuerda que “llevamos diez años sin tocar la mayoría de impuestos, salvo el de saneamiento por la EDAR”.



Una subida, que toca, asegura para no poner en un compromiso serio el presupuesto del año que viene, pero que podría no salir adelante sin el apoyo de los grupos de la oposición.

Subida fija en Meaño



Un incremento de los gastos que también afecta al Concello de Meaño donde el gobierno de Carlos Vieitez sí sacara adelante con su mayoría en el Pleno de esta tarde la subida del IBI para el 2024 de un 20 % pasando el tipo impositivo del 0,40 al 0,47 %.



“A estabilización da RPT, o incremento da presión fiscal, a inflación e un maior gasto dos servizos municipais, xustifica unha subida que terá unha repercusión nos recibos que as familias deberán abonar a finais do ano 2024, inferior a 20 euros nos tramos estándares”, explican desde el Concello.

Con todo, añaden, Meaño “continuará sendo uns dos concellos cos impostos e taxas máis baixas da comarca”, y recuerdan que “durante os últimos 15 anos non se actualizou ningún imposto nin taxa, sequera para aplicarlle o IPC anual”. Sin embargo, “a situación económica actual impide ao goberno local seguir coa súa política de conxelación”, asegura el ejecutivo de Vieitez.



Asimismo, la nueva ordenanza incorpora bonificaciones como las aplicables a familias numerosas, a fincas rústicas de cooperativas agrarias y explotación comunitaria, a las viviendas de protección oficial o a los proyectos de urbanización.