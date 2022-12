Dos grovenses resultan agraciados con 800.000 euros del Gordo de Navidad

Los grandes premios del sorteo de la Lotería de Navidad esquivaron O Salnés —a excepción de los repartidos en A Illa—, pero dos grovenses lograron encontrar la suerte al realizar un viaje fuera de la comarca. Diego Portela y su padre, José, se desplazaron hasta A Coruña para acudir a una revisión médica del segundo, pararon a comer y compraron dos décimos en el restaurante. El local elegido resultó ser el “El Gaucho Díaz”, que vendió una importande cantidad de décimos agraciados con el Gordo, entre ellos los de Diego y su padre. Así, los premios obtenidos por ambos suman un total de 800.000 euros.



Según relata Portela, acabaron de casualidad en ese restaurante. “O sitio no que iamos comer estaba cerrado e fomos a outro, que foi o que nos deu a sorte”. Durante esta mañana fue a trabajar a su batea y no supo nada sobre el sorteo hasta que se reunió con su padre. “Servimos o pedido e ao acabar viñemos tomar o café, como de costume. Non me preocupei do sorteo ata ese momento”, explica Portela.



Cuando llegaron al bar, fue su progenitor el que reconoció el número 05490, el agraciado con el Gordo. “Viñemos tomar café aquí á do meu compadre e cando vimos a o número do Gordo na tele dixo: ‘A min ese número sóname’. Colleu a carteira, mirou e dixo: ‘Mira para aquí’”. A continuación, llamó a Nuria, su mujer, y ella se lo confirmó: “Si! Témolo!”. “Menuda sorte así sen contalo”, añade.

Planes de futuro

A pesar del golpe de suerte, tanto Diego como José no esperan hacer grandes cambios en sus vidas. “A min ensináronme a traballar e vouno seguir facendo. Isto axúdache a levar a vida un pouco máis tranquila, tapar catro buracos, facer crecer a empresa un pouco máis e tirar para diante. A idea é invertilo. Igual tamén facemos algo na fachada da casa, pero levarémolo con humildade”, afirma Diego. La intención de su padre, de 87 años, es “axudar un pouco máis aos fillos e, como di el, para chegar ao final da súa vida venlle de marabilla”.



Los hijos de la pareja, dos mellizas de tres años y medio y un chico de 16, también tendrán una Navida especial. “Algún regalo tocaralles, xa lles ía tocar igual, pero desta un pouquiño máis. O grande non é moi pedichón e as pequenas aínda empezan agora a saber quen son Papá Noel e os Reis Magos”, indica Portela.

Agradecimiento al restaurante



Tras el sorteo, Diego quiere mostrar su agradecimiento al restaurante en el que compraron los décimos y planea volver para hacerlo. “Se podo e me coincide, volverei comer ao mesmo sitio para darlle as grazas. Os décimos de Reis vanlle caer, iso seguro”.



La alegría de los premiados podría ser aún mayor, pero “quédame aí Adrián, un amigo meu e encargado da empresa, que imos xuntos a todos os lados e sempre collemos lotería. Ese día non veu á Coruña, pero se estivera el, en lugar de dous teriamos sido tres. Merecía tamén que lle tocara. Se o soubera, collía outro seguro. Tampouco meu irmán, que vive alí, pero non lle coincidiu estar. Foi unha pena, pero é o que hai”.



En cualquier caso, todos los amigos y conocidos de Diego y José les han felicitado. “O teléfono bota por fóra, por un lado e polo outro. Quen te coñece, alégrase de que che toque”, explica, y les corresponderá porque “hai que ter un detalle cos amigos”.