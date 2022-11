Los grovenses se vuelcan con Adro Vello para que el yacimiento “non volva caer no olvido”

La Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey se llenó ayer para asistir a las jornadas en las que se analizó el pasado, presente y futuro del yacimiento de Adro Vello, organizadas por la Asociación Cívico Cultural Barlovento. En el encuentro participaron participan diferentes especialistas como profesores, arqueólogos, investigadores o antropólogos para dar a conocer los resultados de los trabajos realizados el pasado verano. La presidenta de Barlovento, Elena Chaves, explica que “a xente saíu moi contenta porque os poñentes fixeron un traballo cercano e moi didáctico”.





De esta manera, los resultados que se dieron a conocer del estudio de Adro Vello son “moi positivos e agora hai que esperar o resto, porque non están todos rematados”, señala Chaves. En la última parte, el público trasladó sus inquietudes y puntos de vista y se trataron diferentes alternativas sobre una futura musealización del lugar.





Según señalaron los expertos, “hai que ir paso a paso”. Así, Elena Chaves indica que el siguiente paso sería que el próximo año las administraciones públicas “volvan involucrarse para facer un novo estudo do xacemento e ir pouco a pouco”. En cualquier caso, lo más destacable es que “hai un sentir unánime de que a xente non quere que volva caer no olvido, como pasou en anos anteriores. Despois da inversión da Xunta, e vendo que o Concello e a Deputación son receptivos a apoiar este xacemento, esperamos que este sexa o comezo de algo importante e bonito”, apunta la presidenta. Para seguir en esta línea, “hai un compromiso de poñelo en valor e facer estudos o ano que vén”.