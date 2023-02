"Gústanos Cambados Limpo" da sus frutos: el compostaje mejora en el centro de San Roque

“Gústanos Cambados Limpo” empieza a dar sus frutos en lo que al compostaje se refiere, que es lo más fácilmente medible a corto plazo y teniendo en cuenta que la campaña arrancó recientemente. El caso es que la charla ofrecida en enero en el centro comunitario de San Roque parece haber animado la participación, pasando de llenarse en 22 días a hacerlo en 13.



Así se lo ha confirmado el maestro compostero de la Mancomunidade do Salnés al Concello. El de San Roque es uno de los más antiguos, fue instalado en 2018, pero no es el que mejor registros ofrece, pues tiene capacidad para compostar 48.000 kilos de basura orgánica al año y en 2022 solo alcanzó los 14.978.

En general, los siete centros instalados en diferentes puntos de Cambados no están funcionando al cien por cien, más bien a la mitad. El pasado ejercicio recibieron cerca de 70 toneladas de las 192 que podrían trabajar para convertir los desechos domésticos de comida en abono. Produjeron un total de 36.900 litros de compost.



El Concello es consciente de la situación y por ello, además de ofrecer formación y concienciación de reciclaje en los colegios, “Gústanos Cambados Limpo” tiene un parte dedicada a incentivar el compostaje. La próxima charla tendrá lugar en marzo en el centro de Beleco, que es el que menos se utiliza de todos y con diferencia. En 2022 se depositaron 1.175 kilos frente a los 24.000 para los que tiene capacidad. Además, tarda unos 78 días en llenarse, cuando lo óptimo sería que lo hiciera en entre 15 y 20 días, como todos. La media general es de 36 días.



Como en las anteriores, se repartirán cubos marrones para hacer el depósito previo en casa de la basura y bajarla más cómodamente al compostero. Y además, el Concello y la empresa concesionaria del servicio de la basura, Valoriza, ampliarán las charlas y la información puerta a puerta tanto a particulares como a la hostelería.

Datos de funcionamiento en 2022

El centro que mejor funcionó, con datos de 2022, fue el más antiguo, el de O Pombal (2016), que, con capacidad para 24 toneladas, recibió algo más de 14. En cuanto al resto –todos ellos con la misma capacidad–, los datos son los siguientes: A Mercé (13.160 kilos de basura recibida), Fonte de Fefiñáns (13.216), el del mercado (9.690) y San Tomé, junto al centro de día, (3.231).



También continuarán con las actividades en los centros escolares y durante marzo las llevarán al Magariños y a los institutos y clubs deportivos. Con estos últimos realizarán actividades especiales pensadas para cada tipo de deporte y siempre de una manera práctica.

Estimaciones de ahorro económico

El alcalde, Samuel Lago, ha indicado en anteriores ocasiones que además del beneficio medioambiental de reciclar, está el económico. De hecho, espera que estas iniciativas reduzcan progresivamente el coste del servicio de recogida y transporte que ahora mismo es deficitario en unos 74.000 euros al año y de este modo se evitaría tener que realizar una subida del recibo a los vecinos. Y es que, por ejemplo, los envases y el papel no generan gasto más allá de la recogida y aún reporta un beneficio; siempre que se haga correctamente, pues la presencia de impropios, como pueden ser plásticos mal entendidos como envases que van al amarillo, pueden romper la cadena y estropear todo un buen contenedor que, en lugar de ir un centro de reciclaje, acabaría en la destrucción tradicional: la incineración en Sogama, que tiene un coste de 70 euros por tonelada.



Entre esto, la contenerización y la recogida –lo que hace Valoriza–, el total podría ascender a unos 120 euros por tonelada, con lo cual el técnico comarcal estima que el ahorro económico actual con estos niveles de compostaje que restan kilos al contenedor verde, es de unos 8.000 euros y si funcionara al cien por cien podría llegar a los 18.000.