A Illa adjudica el contrato definitivo de la basura tras un lustro de litigios

Tras cinco años de recursos administrativos y judiciales, el gobierno local isleño llevará al pleno de mañana la adjudicación definitiva del contrato de la basura y la gestión del punto limpio a la empresa FCC por 12 años y un total de 1,68 millones de euros. También se abordará la transferencia de 18.000 euros liberados de otras previsiones de ingresos para complementar partidas de reparación de vehículos, seguros y terminar un tramo de vallado de las dunas de Area da Secada.





En el caso del servicio de la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, el Concello convocó en 2016 un concurso para terminar con la provisionalidad del contrato existente y ganó Valoriza, sin embargo, y como es bastante habitual en este tipo de servicios, otras aspirantes presentaron recursos por la vía administrativa e incluso la judicial. Según el alcalde, Carlos Iglesias, entre ellas estaba FCC y consiguió que los tribunales le dieran la razón, así que fue necesario retrotraer el procedimiento hasta el momento de la valoración de las puntuaciones y cambiar algunos criterios de medición, lo que finalmente inclinó la balanza en favor de esta sociedad, que se encargará del servicio durante los próximos 12 años con un coste anual para las arcas locales próximo a los 140.000 euros.





Otro de los asuntos que el grupo de gobierno llevará al pleno es la entrega de la gestión del gimnasio y los espacios comunes del Club Náutico a la Fundación de Deportes municipal, que realizará un plan de explotación, mientras que las zonas de uso exclusivo del club de dornas a vela y de piragüismo serán dirigidas por ellas.





Detalles

También se abordará una modificación presupuestaria por transferencia de 18.000 euros de crédito liberado de otras partidas. El regidor explicó que, por un lado, habían contemplado en el Orzamento municipal una cantidad mayor en previsión de la recepción de una ayuda de 59.000 euros del programa “Clean Energy for EU Islands” para realizar los trabajos técnicos de creación de la primera comunidad energética local pensando que el IVA no estaba incluido. Sin embargo, supieron después que sí lo estaba, así que 12.000 euros estaban “atrapados” bajo este concepto y ahora se liberan. También los 6.000 euros previstos de una subvención del Agader para la pavimentación de un camino y que la Xunta les denegó por “non cumplir cos criterios de adxudicación”, detalló. Este tipo de apoyos están destinados a viales rurales, pero según Iglesias no cumplían estrictamente el requisito porque su inicio era de naturaleza urbana.





Para realizar ambos cambios, el gobierno socialista lleva a la sesión dos procedimientos de modificación diferentes y el dinero se destinará a completar partidas de reparación de vehículos, seguros de las casas modernistas y otros edificios, así como terminar un tramo del vallado de las dunas de Area da Secada.





Moción del PP

En el orden del día también hay una moción del PP para proponer al gobierno de España un plan de medidas urgentes extraordinarias “en defensa das familias e da economía española”. El Pleno comenzará a las 20 horas y se trata de una sesión ordinaria.