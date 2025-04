A Illa blindará el centro urbano e impondrá restricciones de tráfico para los visitantes

El Concello de A Illa ultima ya la puesta en marcha de un plan de zona residencial, que contará con una extensión de 200.000 metros cuadrados y que supondrá la restricción al tráfico para visitantes en los accesos de la Avenida Castelao, la Rúa Ribeiro do Chazo, Camiño de Abilleira y Rúa Torre y que afectará a un total de 45 calles. La medida se pondrá en marcha de forma escalonada —para favorecer la adaptación a los cambios— desde el 7 de abril, cuando se prevé el inicio de la instalación de los lectores de matrícula que controlarán los accesos y la señalización vertical, aunque no será hasta el 15 de junio cuando esté completamente operativo y se empiece a sancionar, con multas de 200 euros para los no autorizados, que pronto pago se quedarán en la mitad.



Así lo anunció ayer el alcalde, Luis Arosa, que destacó que tras esta medida se busca conseguir una “mellora da seguridade vial, facilitar unha mobilidade sostible, calidade ambiental e mellorar a prestación dos servicios públicos”, así como evitar problemas derivados del gran tirón de visitantes que el municipio isleño genera verano tras verano y que, en ciertos momentos, llegan a colapsar las calles del centro del concello.



Con todo, Arosa señaló que se trata de un “documento vivo”, por lo que una vez comprobado el funcionamiento, podrá adaptarse y sufrir cambios para su mejora. Asimismo, se enviarán trípticos a los vecinos para explicar la medida, que en cualquier caso no les afectará, ya que los empadronados podrán circular libremente por este área. Asimismo, estos documentos informativos incluirán también una serie de preguntas habituales sobre la implantación del plan de tráfico, así como se habilita la posibilidad de aclarar las dudas a través del perfil del Concello en redes sociales.



Funcionamiento

En cuanto al funcionamiento del área residencial, los vehículo de vecinos empadronados en el municipio serán los únicos que podrán circular por esta zona sin ningún tipo de limitación y sin necesidad de pedir una autorización previa, ya que el trámite se realizará de oficio.



La situación es diferente para los propietarios de segundas residencias. Estos podrán acceder en el área residencial solo en caso de que su vivienda se ubique dentro de la zona residencial y presenten la documentación que lo acredite a través del registro del Concello, que los dará de alto del sistema. En caso de los empadronados en A Illa, podrán acceder todos y no se limitará solamente a los que vivan dentro de esta área. Con ello se busca así acotar la presión de los visitantes, para dar aire a los residentes, al tiempo que recuperar espacio para los peatones.



Además, a los propietarios de segundas residencias será el Concello quien les indique por que zona deben entrar y abandonar el área residencial.



Situación del comercio local

La medida, sin embargo, tendrá excepciones. Una de ellas será para los clientes del comercio local, a los cuales se les permitirá el acceso. Así, para que no reciban una sanción, los negocios serán los encargados de transmitir a la Policía Local, a través de un Excel, el listado de los clientes —con su respectiva matrícula y la hora de entrada— que ingresaron en el área residencial con su vehículo para realizar sus compras en el establecimiento. La Policía Local será quien envíe esos datos a la empresa encargada de la gestión del plan, para así evitar las sanciones. Un proceso que, explicó el alcalde, será “sinxelo” y que se explicará detenidamente a los comerciantes. De esta excepción, no obstante, quedarán exentos los establecimientos de hostelería.

El Concello apuesta por medidas para dinamizar el comercio El regidor, Luis Arosa, anunció una serie de medidas para incentivar el consumo en el comercio local. De

este modo, explicó que se está gestionando la instalación de una pantalla de grandes dimensiones en la

Avenida Castelao, en la que los negocios se podrán anunciar de forma completamente gratuita. Asimismo, se pegarán infografías en las fachadas de los comercios recordando el establecimiento de la zona

residencial, para que los clientes se acuerden de solicitar a los negocios que los incluyan en la lista de autorizados para que no sean sancionados por acceder al área de paso restringido.



En cuanto a los propietarios de negocios que no estén empadronados, también se les dará acceso en caso de que precisen realizar labores dentro de la zona residencial. Una vez pidan autorización serán dados de alta directamente en el sistema, de forma de que los próximos desplazamientos por motivos laborales los podrán realizar sin necesidad de pedir una nueva autorización.



Otra de las excepciones recogidas corresponde a los servicios y carga y descarga. Así, los titulares de camiones, furgonetas o vehículos mixtos podrán circular en los horarios delimitados (de 8:30 a 13:30 y de 16 a 18 horas). En caso de servicios y obras —como puede ser fontaneros o albañiles— tendrán igualmente que solicitar autorización al Concello con la acreditación de las tareas.



También se permitirá el tránsito para los repartidores a domicilio que, en este caso, no se limitará a un horario predeterminado y tendrán que presentar por escrito la solicitud para dar de alta su autorización.



Establecimientos turísticos

Por otro lado, pese a que la medida está pensada en minorar la circulación de vehículos por parte de los visitantes, especialmente, en la época estival; sí se permitirá el acceso para visitantes hospedados en establecimientos turísticos ubicados en el área residencial, como es el caso de hoteles, hostales o similares. El negocio dispondrá de una semana para remitir al Concello la relación de vehículos para la carga y descarga que, en cualquier caso, contará con un tiempo máximo de 45 minutos, aunque el regidor indicó que serán laxos en este sentido.



Las Viviendas de Uso Turístico (VUT) situadas en la zona, por su parte, tendrán que informar de los días en los que el edificio va a tener inquilinos, así como de la entrada y salida de los vehículos en el registro del Concello, para que los ocupantes puedan circular por la zona. Una excepción que solo se aplicará para aquellas viviendas turísticas que estén dadas de alta, mientras que para los no registrados sus inquilinos no podrán acceder con vehículo.



Autorizaciones mensuales

Por último, cada vivienda situada en la zona residencia podrá solicitar hasta cinco autorizaciones sin justificar. Un número, explicó Arosa, que podrá aumentarse en caso de funcionar correctamente o retirarse de no usarse correctamente. Esta excepción se contempla para recibir visitantes, por ejemplo, y son autorizaciones que corresponden al permiso de acceso en una jornada concreto.



También se contemplarán excepciones para un ingreso ocasional, como para una boda, un rodaje o eventos concretos. En estos casos, los interesados deberán solicitar previamente el acceso a la Policía Local, así como justificar el motivo de la entrada a la zona residencial.



De igual modo, se aprobará el tránsito de vehículos de empresa cuyos dueños son vecinos empadronados del Concello, que deberán comunicarlo en el registro del Concello. Para obras, montaje de andamios o mudanzas, los interesados deberán informar sobre la entrada y salida de vehículos en el momento de presentar la licencia de obra o de ocupación del espacio público.

“Non estamos para recaudar”

En definitiva, una medida de gran calado que supone un cambio importante en la circulación del tráfico en A Illa, aunque el regidor tranquilizó a los vecinos sobre que “non estamos aquí para recaudar” y que van a ser laxos y comprensivos con los tiempos máximos, por ejemplo, de la carga y descarga. La gestión correrá a cargo de una empresa, que facturará el 15% de las sanciones.



En cuanto a las calles en las que se restringirá el paso a visitantes son: Travesía da Torre, Travesía do Castro, Travesía do Cantiño, Avenida Castelao, Calexón Castelao, Camiño da Abilleira, Congostra do Rico, Praza do Regueiro, Agro da Porta, Aldea, Alto da Torre, Calexón, Charco, Con do Moucho, Cruceiro, do Castro, dos Cons, Dr. José Murillo, Entrecortiñas, Fondo do Cruceiro, Irmáns Camba, Paradela, Pedraserrada, Pozo da Abilleira, Piorno, Priorato, Quebrada, Ramón Cabanillas, Ribeira do Chazo, Salga, Sor Aurora, Suaviña, Sucavirto, Torre, Viña Branca, Travesía das Hedras, Travesía Cruceiro, Travesía Entrecortiñas, Travesía Igrexa, Travesía Ramón Cabanillas y Travesía A Salga.