A Illa cierra el acuerdo y llevará al Pleno el viernes los presupuestos, de 4,6 millones

El gobierno local de A Illa presentará el viernes al Pleno para su debate y aprobación el presupuesto municipal para este 2025. El anuncio lo hizo público hoy el alcalde, Luis Arosa, confirmando así el acuerdo entre los dos socios de gobierno y la finalización de un documento económico que asciende tanto en ingresos como en gastos a 4,6 millones de euros.



Arosa quiso “agradecer” el “traballo que se fai” a “todo o equipo de goberno” y “neste caso polas áreas de Facenda do BNG, que son os encargados de redactar os presupostos e da xestión económica”.

Estabilidad e inversiones

Arosa destaca que “grazas as melloras feitas, a estabilidade económica permítenos planificar a longo prazo e acometer importantes proxectos”. Subraya entre ellos la adquisición de terrenos para vivienda pública en la Avenida da Ponte, para el pabellón en Testos y para el parque forestal en Outeiro. Se incluye también la rehabilitación de antiguas casas de maestros en el colegio.



“Por un lado atópase un grupo de goberno que intenta axudar e seguir transformando A Illa”, “e no outro lado da bancada, unha oposición sen propostas reais nin iniciativas concretas” de mejora, valora. “Non presentaron ningunha iniciativa e limítanse a defender á Xunta en todas e cada unha das decisións que adopta contra os intereses do Concello”, como la “falta de investimentos na nova EDAR, a reforma do Paseo do Cantiño” o falta de mantenimiento en infraestructuras de su competencia, señala.