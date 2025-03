A Illa fía parte de sus ingresos al cobro de sanciones de tráfico

El gobierno local de A Illa, que aprobó el presupuesto más elevado de su historia, con cinco millones de euros, incluye en el capítulo de ingresos 1,3 millones por el cobro de impuestos directos y otro millón por el de tasas, apartado en el que se incluye una revisión de las infracciones derivadas de la implantación de la zona azul y de las restricciones en el tráfico rodado.

El concejal de Facenda, el nacionalista, Manuel Suárez, recalcó que esta cantidad no se incluyen préstamos y presumió de una reducción de la deuda municipal, que se sitúa en 1,3 millones después de rebajarla en el pasado ejercicio en 600.000 euros.

El alcalde, el socialista Luis Arosa, expuso que la implicación de la zona azul para regular los estacionamientos de vehículos, que estará controlada por un lector de matrículas, motivará la emisión de sanciones a quienes incumplan las normas establecidas y, al mismo tiempo, aclaró que se establecerá una zona para residentes, también para el paso de coches por algunas zonas de la localidad.

“Haberá xente que incumpra estas restriccións”, relató el primer edil en el Pleno y, por lo tanto la Policía Local los multará. No obstante, aclaró que “seremos laxos” porque esta medida irá en beneficio “do ben común”.

Con esta acción y con la puesta en marcha del autobús lanzadera desde el aparcamiento disuasorio de O Vao “queremos diminuir o tráfico interno e o do que vai ás praias”.