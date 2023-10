A Illa gana cuatro casas de maestros y explora qué usos darles

El Concello de A Illa acaba de ser notificado de la desafectación de cuatro de las ocho antiguas casas de profesores del colegio Torre. El alcalde, Luis Arosa, dio cuenta hoy de la finalización de estos trámites, por los que el Concello y la Concellería de Obras llevan tiempo peleando ante la administración autonómica.



Ahora que estos viejos edificios son municipales, toca ver si son aptos para poder usarlos para mejoras en el centro educativo, detalló el primer edil. Será turno ahora de acceder a ellos en compañía de técnicos municipales, que serán los que valoren si su estado permite su reutilización.



De ser posible, Arosa, tras escuchar a la comunidad educativa, ya maneja ideas, como la posibilidad de ampliar el comedor escolar, “que queda algo escaso de espazo”, así como albergar allí “outras actividades educativas”. El colegio incluso solicitó usos de almacén. “Hai que ver as posibilidades que teñen, en función do que digan os técnicos”. “Unha vez que se sepa se se poden arranxar ou non, reunirémonos coa comunidade educativa e faremos uns plans” para actuar.



Quedarían ahora por delante, a mayores, otras cuatro antiguas viviendas por desafectar. El alcalde se había entrevistado hace unos días con el delegado de la Xunta en Pontevedra, comentando entre otros asuntos el estado de estas antiguas casas y otras mejoras urgentes que necesita el colegio Torre, como en materia de aislamiento, desamiantado y accesibilidad.