A Illa logra desbloquear los 1,2 millones en saneamiento, pero tendrá que asumir el 20% del total

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, ratificó esta semana en una reunión con Augas de Galicia el compromiso de la Xunta para ejecutar las obras de mejora de la red de saneamiento en el municipio, que están presupuestadas en unos 1,2 millones de euros. No obstante, de ellos, el Concello deberá asumir el 20%, alrededor de 250.000 euros. Una cuantía “coa que non estamos de acordo”, subrayó Arosa, que afeó al organismo hidráulico que financie íntegramente actuaciones similares en otros municipios. No obstante, el regidor se comprometió a realizar esta aportación para que las obras puedan ser una realidad, aunque al tratarse de una “cantidade considerable”, se solicitó realizar el pago a plazos, algo que el gobierno gallego aún está valorando.



De esta forma, se proyecta la construcción de redes separativas de saneamiento y pluviales en la zona de O Monte, así como la realización de bombeos en Riasón y en Bouzas, con el objetivo de eliminar o, al menos, reducir el impacto de vertidos a la Ría de Arousa en una zona en la que, además, proliferan los bancos marisqueros.



El alcalde arousano aprovechó la ocasión para reivindicar su apuesta por el saneamiento en la villa, con importantes inversiones municipales, y se mantiene ahora a la espera de que desde Augas de Galicia le remitan el convenio de colaboración.



Por otra parte, en la reunión se consiguió también que sea Augas de Galicia el que gestione la nueva depurado que está en construcción en Niño de Corvo. Una “moi boa noticia” teniendo en cuenta los “recursos limitados cos que conta o Concello”, aunque también recriminó al organismo hidráulico su negativa a financiar la nueva EDAR.



Un “mal acordo” para el BNG

El anuncio de Arosa fue recibido con escepticismo por sus socios de gobierno, el BNG, que calificó la negocaición como un “mal acordo” y le reprochó al regidor el corte para las arcas municipales de 250.000 euros. En esta línea, el portavoz nacionalista y teniente de alcalde, Manuel Suárez, lo vinculó con una “mala xestión da Alcaldía” y denunció “discriminación” por parte de Augas de Galicia con respecto a inversiones íntegras llevadas a otros concellos en los que se realizan obras de saneamiento, “tendo tamén en conta que son unhas obras que pola nosa realidade xeográfica e insular temos que contar con infraestruturas propias de elevada contía, que non podemos mancomunar con concellos veciños, e que desbordan a capacidade financeira do Concello”, defendió.



Asimismo, Suárez recordó que “a mellorada da rede de saneamento na Arousa forma parte do Plan Integral da marxe dereita da Ría de Arousa. Leva anos agardando ser executada, demorándose inexplicablemente a súa realización” y que “foi concebido para ser financiado íntegramente con fondos europeos”, como ocurre con la a”mellora do saneamento de Cambados e Vilanova, por importe de 4 millóns de euros, ou a ampliación da EDAR de Vilagarcía, por 23 millóns de euros. Ambas obras financiadas íntegramente por Augas de Galicia”, recalcó.



En cuanto a la nueva EDAR en Niño de Corvo, el nacionalista señaló que “xa denunciamos en reiteradas ocasións, no Pleno municipal e no Parlamento galego a incomprensible irresponsabilidade de Augas de Galicia desentendéndose do financiamento”. Una situación que considera anómala pese a las reiteradas peticiones del gobierno local.