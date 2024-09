A Illa organiza un nuevo café-coloquio sobre igualdad abierto a todos y con actuación musical

El Concello de A Illa organiza el II Café-Coloquio “Construíndo a Igualdade na Arousa”. Será el martes 1 de octubre, en la primera planta de los edificios modernistas, a partir de las siete de la tarde y abierta a hombres y mujeres de todas las edades.



Además, durante el evento habrá actuación musical con el grupo Black, con el que se redescrubrián “voces femininas” y “mulleres inesquecibles como Aretha Franklin, Nina Simone, Billie Holiday ou Amy Winehouse”, indican desde el Concello. “Black ofrece, en directo, unha visión sensible e chea de detalles e anécdotas das últimas décadas da música negra, da forma na que as cancións nacen, escríbense e interprétanse, dunha forma profundamente íntima agasallándonos cunha viaxe polas melodías do Soul”.



La cita tiene como objetivo servir de “espazo de encontro no que poñer en común reflexións acerca de diversos temas en relación a necesidades, problemáticas e obxectivos da igualdade na Arousa”. “Trátase de construir en común” y para ello, proponen un “espazo aberto ao debate, onde as e os participantes poidan opinar libremente ou só escoitar, poder recoller toda esa información para facer a programación desta Concellería”, de Cultura, Servizos Sociais, Xuventude e Igualdade.