A Illa retira con buzos la boya del velero hundido “Tina Hosted” que amenazaba la navegación

La Cofradía de A Illa de Arousa ha procedido a retirar la boya de fondeo del velero “Tina Hosted” hundido hace más de un año en la entrada del puerto de O Xufre y que constituía un riesgo para la navegación. La operación se desarrolló con una colaboración de sus guardias rurales y Náutica Medusa, cuyos buzos se encargaron de sacar este incómodo obstáculo.





La embarcación de bandera escandinava hizo aguas en diciembre del año pasado después de tres años abandonado en el muelle isleño. Nadie se hacía cargo de él y se estaba convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para la flota, pero sobre todo en un peligro. En un primer momento, lo peor eran sus mástiles. Cuando la marea estaba llena sobresalían del agua aunque no más de un metro, y uno más que otro, pero era más fácil no sufrir un percance. Sin embargo, cuando estaba baja, era una trampa en una zona que tiene una profundidad de unos 16 metros.





Los mástiles desaparecieron

Las quejas de la Cofradía e incluso del Concello eran constantes. El Pósito llegó a señalizar la zona en varias ocasiones y a pesar de esto y de que la isleña es una flota experimentada, algún daño en embarcaciones hubo. No obstante, un buen día, el problema desapareció por sí solo. Alguien retiró los palos sin dar cuenta a nadie. No se sabe quién fue pero la operación no pudo estar exenta de complicación pues se trata de un barco hundido y de unos mástiles de gran longitud.





Con todo, aún quedaba un problema: la boya de fondeo del “Tina Hosted” seguía amarrada al velero hundido mediante una cadena, así que la Cofradía tomó cartas en el asunto y ha procedido a la retirada de este elemento de hierro. Estaba a media agua y también constituía un peligro para la integridad de los barcos, que ahora ya no tendrán este problema. No era una tarea fácil y, de hecho, fue necesario contar con los buzos de Náutica Medusa.





Detalles

Ahora parece que los marineros se han librado de un problema, pero los restos de esta embarcación, que data de 1940, siguen en el fondo. Las diferentes administraciones no actúan pues, al parecer, la lámina de agua es una competencia de Costas y no de Portos, que sí intentó localizar al propietario de la embarcación cuando se hundió, pero sin éxito, que se sepa. Así las cosas, el pecio parece destinado a lenta podredumbre en el puerto de O Xufre.