El incendio de Manuel Murguía deja tres viviendas desalojadas por daños estructurales v

El incendio ocurrido el miércoles en el número 9 de Manuel Murguía ha dejado problemas estructurales en tres de los ocho pisos y sus inquilinos no podrán regresar por el momento. Entre ellos se encuentra la mujer de unos 40 años de edad, residente en la vivienda donde se originaron las llamas y que sufrió quemaduras en las manos, los brazos y una pierna de las que fue atendida en el PAC. Debido a las altas temperaturas registradas, de entre 300 y 400 grados centígrados, tres bomberos también tuvieron que recibir asistencia “in situ” de los sanitarios del 061 por quemaduras en los nudillos, en el caso de uno, y otros dos por golpes de calor, pero todos de carácter leve y, de hecho, siguieron trabajando.



El alcalde, Samuel Lago, que estuvo en el lugar de los hechos con los afectados junto al concejal Tino Cordal, explicó ayer que el arquitecto municipal revisó el estado del inmueble tras el siniestro y confirmó que el tercero B, donde se originó, sufrió importantes daños materiales en toda su extensión debido al calor y al humo y aunque el incendio se limitó al salón. De hecho, a preguntas de los medios, señaló que se baraja la hipótesis de que las llamas se originasen por un cigarrillo en un sofá debido a los primeros testimonios recabados, pero será necesario esperar a que culmine la investigación.









Apuntalarlas





En cuanto al resto, indicó que el mismo técnico determinó que la vivienda superior, el 4B, y la anexa, el 3A, también presentaban daños estructurales y será preciso apuntalarlas, así que sus inquilinos no podrán regresar inmediatamente a sus hogares, como estaba previsto que hicieran ayer los del resto de pisos, los cuales no pudieron pasar la noche en sus casas, pero los desperfectos fueron más bien de tipo estético y están en condiciones de habitabilidad.



El regidor también explicó que finalmente no ha sido necesario encontrar alojamiento para las personas más afectadas, pues se han hecho cargo las compañías aseguradoras.



Según los bomberos, el incendio alcanzó temperaturas muy elevadas que pudieron llegar a los 300 y 400 grados centígrados y el calor también se trasladó al hueco de la escalera, además de llenar de un espeso humo todas las zonas comunes. De hecho, la vecina más afectada pudo salir por su propio pie, pero sufrió esas quemaduras leves y no fue la única, pues tres efectivos del parque de Ribadumia tuvieron que ser atendidos por los sanitarios del 061 presentes. Según fuentes del servicio, fueron lesiones bastante habituales como mareos por el esfuerzo y el exceso de calor y quemaduras leves cuando la temperatura es tan elevada que sirve el simple contacto de las capas protectoras del traje para provocar lesiones.









Vecinos confinados





Hasta el lugar también se desplazó Emerxencias y la Policía Local que ayudaron a salir a los que en ese momento estaban en el piso. En el cuarto también había personas, pero la situación en las escaleras ya era peligrosa para que bajaran y se les trasladó el protocolo habitual en estos casos, confinarse en la vivienda y colocar trapos húmedos bajo las puertas, entre otras cuestiones. De hecho, no fue necesario atender a nadie más en el siniestro.