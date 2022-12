Investigan el incendio de la caseta de vigilancia en el puerto O Xufre en A Illa

La caseta que Portos de Galicia tienen en el muelle de O Xufre para labores de vigilancia y uso por el personal guardamuelles sufrió ayer un incendio, declarado a primera hora de la mañana de Navidad. Las llamas fueron vistas por algunos marineros que, antes de las nueve de la mañana, acudieron al lugar para velar por sus embarcaciones, debido al mal tiempo.



Descubrieron entonces una intensa humareda que salía del interior de la construcción y alertaron al 112.



Los Bombeiros do Salnés del parque de Vilagarcía de Arousa se desplazaron al punto y procedieron a apagar el fuego. A pesar de su intervención, las llamas llegaron a afectar el interior de la caseta y causaron daños materiales en lo que allí había, como algunos equipos informáticos y materiales varios almacenados. A pesar de los daños, no hubo que lamentar ni heridos ni intoxicados por el humo. Fuentes participantes en el operativo apuntaban a que, tal vez, la humedad pudo haber provocado un cortocircuito que diera origen al fuego. No obstante, la Guardia Civil se desplazó al punto y comenzó una investigación para tratar de determinar a ciencia cierta la causa del fuego. Se tomaron algunas muestras y se echará mano también de las imágenes de las cámaras de seguridad, para descartar o confirmar si el fuego pudo ser provocado.



Se da la circunstancia de que en 2020 había ardido un coche rotulado de Portos ante la misma caseta portuaria, que también había sufrido daños por el fuego.