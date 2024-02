Los jardines de Goday de A Illa cambiarán de nombre para honrar a las mujeres de la conserva

El Pleno de A Illa debatirá el viernes (17 horas) una propuesta del BNG en el gobierno local que planteará el cambio de nombre para los jardines de Goday. El nuevo título de este espacio será Xardíns das Traballadoras da Conserva.



La iniciativa parte de la Concellería de Igualdade que dirige Laura Castro. La concejala explica que ante el problema de que “hai dous xardíns diferentes que teñen o mesmo nome”, el de “xardíns de Goday”, “pensamos que había que diferencialos”. De ahí surgió la propuesta de “darlle protagonismo ás traballadoras da conserva”. Una idea que se ha relacionado además con los actos con motivo del 8-M, Día de la Mujer, “como unha posta en valor da historia, da cultura e do simbolismo que tiveron e que teñen todas esas mulleres traballadoras da conserva que eran o motor”, valora la edil. Y teniendo en cuenta, además, la existencia de una “desproporción de xénero no nome das rúas e prazas que vén moi de lonxe, deixando pouca visibilidade para as mulleres”, argumenta el texto de la propuesta.



La medida fue recibida con críticas por parte del PP, que publicó en sus redes que “cambiar un nome é algo máis que unha mera idea que se lle ocurra a unha, ou dúas, ou tres, o seis persoas… a pesar de que esas persoas sean as que gobernan o noso pobo”. “O cambio do nome de prazas, rúas ou xardíns, consideramos que hai que consultalo co pobo”. “Se o pobo decide que o troco é axeitado, adiante co cambio”.



Preguntada sobre estas críticas, Castro replicó que “pensamos que o pobo tamén está representado no Pleno, que é público”. A mayores, recuerda que “se a alguén non lle gusta ou non está dacordo”, “pode presentar alegacións”.



El BNG también presenta al Pleno una batería de medidas de apoyo a reivindicaciones de colectivos feministas, por el 8-M, como instar a la recuperación de la materia de Igualdad de Género en las aulas o solicitar una ley de igualdad en el deporte.

SAF y Escuela Infantil

A mayores, el Bloque planteará que el Concello inste a la Xunta y al Estado a asumir el coste de servicios sociales impropios para el Ayuntamiento, como el de Axuda no Fogar (SAF). También la Escuela Infantil. El primero, porque “son servizos de competencia non municipal” y, el segundo, toda vez que la Xunta “asumiu a xeneralizaicón da gratuidade” de las escuelas infantiles “e está a financiar integramnte” el coste de las privadas, mientras los ayuntamientos deben destinar fondos propios a las públicas.

Piden el apoyo explícito a SOS Sanidade Pública

Otra de las propuestas que llevarán los nacionalistas al Pleno del viernes será el apoyo explícito de la Corporación a la plataforma SOS Sanidade Pública, aprobando una docena de puntos que reiterar ante las administraciones competentes. Entre ellas, apertura de los centros de salud cerrados, creación de otros nuevos, incremento de médicos, más presupuesto, más ambulancias, un plan urgente para la reducción de listas de espera, garantizar la atención a dependientes, ampliar el número de camas, un plan de salud mental y “erradicar as prácticas de clientelismo e nepotismo” en los concursos y nombramientos.