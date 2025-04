Jesús Rey (Salnés Empresarial): “Es importante que el emprendedor sepa que a veces se fracasa, y no pasa nada”

Jesús Rey es el presidente de la asociación Salnés Empresarial, presentada de manera oficial hace algo más de un mes. Hoy nos habla de cómo ve el tejido empresarial saliniense y de los objetivos que tiene este nuevo colectivo.

¿Por qué nace Salnés Empresarial?

Porque veíamos una carencia. No había una entidad que aglutinase autónomos, emprendedores, pequeña empresa... Y tener una comunidad entorno a nosotros creo que es importante, sobre todo para el pequeño empresario, con todos los cambios normativos que hay, la globalización... Es importante tener una referencia y una ayuda de entidades similares a nosotros.

¿Y cómo va hasta ahora?

Nos sorprendimos para bien. Recibimos un montón de correos, ya desde la presentación oficial ante medios, y más con el último evento, en el que participaron 37 ó 38 personas. Eran empresarios de diferentes ámbitos, todos de esta zona. Que, además, es muy curioso, porque estamos todos a pocos kilómetros y no nos conocemos. Muchas veces estamos contando con empresas de diferentes partes de España y, en cambio, al lado de nuestra casa hay muchos emprendedores que están haciendo cosas muy interesantes y son desconocidos.



¿Por qué no los conocemos?

Porque no hay una entidad que los aglutine y los represente. A veces también parece que son entidades muy jerárquicas, donde destaca mucho el directivo. Nosotros lo que queremos es que participe y se dé a conocer todo el mundo. Es un tema de generar comunidad en el entorno cercano. En otras zonas de Galicia sí hay muchas entidades asociativas, pero en esta zona un autónomo sin trabajadores o con uno o dos, lo tiene muy difícil, porque no tiene a dónde acercarse para informarse sobre ayudas o gestiones con la administración. Es importante tener esas referencias de gente que emprende y que tenemos dificultades comunes. A lo mejor yo conseguí superarlas y a ti te puedo ahorrar un paso.

En este evento que hicieron recientemente, ¿de qué hablaron?

Presentamos la asociación y luego se presentó cada uno de los socios. Y luego hablamos, por ejemplo, de ciberseguridad, ya que tenemos una emprendedora que trabaja en ese ámbito. También hablamos de economía circular o de factura electrónica. Y tenemos mucho emprendedor al que le está costando encontrar trabajadores.

¿Por qué cree que pasa esto?

Hace unos años parece que solo era en la construcción o la hostelería, pero es genérico. Por un lado, la educación no se adapta a la realidad de los trabajos y, por otro lado, la mentalidad no es la del esfuerzo. Nosotros queremos realzar la figura del emprendedor, porque quien genera empleo es la empresa. También es cierto que los jóvenes a veces se van a otras zonas o países porque creen que hay más trabajo y debemos hacer que se queden aquí.

¿Quién forma ahora mismo Salnés Empresarial?

Tenemos como 25 asociados, que no son muchos, pero llevamos un mes. Interesados tenemos como 30. Pero ya solo con los 25, estamos sobre los 100 trabajadores.

¿Qué preocupaciones le transmiten los socios, sobre todo los autónomos?

Todo lo que tenga que ver con los trámites de la administración. Nosotros les orientamos para que se acerquen a tal banco o vayan con tal persona o gestoría. Hay muchos profesionales que lo hacen muy bien, pero ¿quién tiene esa empatía... te escucha... no te menosprecia? A veces nosotros facilitamos ese contacto.



También están consiguiendo convenios con algunas empresas para conseguir mejores precios para los asociados. ¿Cuáles, por ejemplo?

Estamos trabajando muy bien con el banco Santander, con Sabadell, con alguna gasolinera y comercio local... Y, a parte, todos estamos poniendo nuestra ayuda como profesionales dentro de la asociación: abogados, consultoras, etc.

Explíqueme qué son los eventos de “networking” que hacen.

Son eventos para relacionarnos y presentar tu empresa, buscar proveedores, clientes... de una manera informal. Al final, si vas a consumir, ¿con quién vas a trabajar? Con el que conoces. ¿Que podemos acompañarlos con formación, o un café? Pues está genial.

¿Y qué más eventos harán?

Todos los meses haremos varias actividades. En breve haremos una charla sobre factura electrónica y otra sobre la ley de segunda oportunidad. Es muy importante saber que a veces los emprendedores fracasan y no pasa nada. Tienen que saber que hay ayudas para los que emprenden por segunda vez. En Estados Unidos no es malo ver que alguna vez fracasaste. De los fracasos es cuando más se aprende.

¿Cómo describiría O Salnés en lo que a emprendimiento se refiere?

Es una comarca muy emprendedora, con muchas ganas, desde siempre, desde nuestros abuelos. La zona de la costa es más hotelera y la interior más orientada al Camino de Santiago. Pero hay mucha pequeña empresa y estamos muy desunidos.

¿Cómo se imagina la asociación dentro de un año?

No somos una asociación con intereses de generar muchos socios. Nuestro objetivo es tener a final de año sobre 50, pero activos, que participen. Hay una cuota de 100 euros al año, pero si algún emprendedor no tiene la capacidad, que nos llame o escriba a info@salnesempresarial.es y nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el mundo.