José Ramón Gómez | “Sanidade ha incluido como prioridad un nuevo centro de salud para O Grove pero el Concello tiene que disponer una parcela”

La situación de la atención primaria en el centro de salud de O Grove lleva meses dolida y son numerosas las quejas de vecinos e incluso de la corporación municipal al completo por la atención primaria que se está prestando en el centro de Monte da Vila. El gerente del área sanitaria de Pontevedra - O Salnés, José Ramón Gómez, confirma que son conscientes del problema y se reunirá esta semana con los representantes municipales para analizar la situación y buscar soluciones a la cobertura de facultativos.



Desde el Concello se quejan de que el centro de salud lleva meses arrastrando la falta de facultativos, muchos días con solo dos profesionales trabajando de los 7 que hay en plantilla para atención primaria, y algo similar ocurre con pediatría. Exactamente, ¿a qué se debe este problema? ¿Por qué no se cubren las faltas o las bajas?

Es de todos conocido la ausencia de profesionales en las listas de contratación, no solo en Galicia sino en el resto del territorio Nacional. Se están haciendo esfuerzos para cubrir estas ausencias, con la colaboración de los profesionales, que están haciendo prolongaciones de jornada para no dejar desatendida a la población. El esfuerzo de los profesionales en este caso es fundamental, por lo que pedimos a los ciudadanos que tengan comprensión. Hemos estado muy pendientes de que en el Centro de Salud de O Grove al menos hubiera siempre un mínimo de 3 profesionales. Además, se ha incorporado recientemente un facultativo jubilado para aligerar las tareas administrativas relacionadas con bajas, altas y recetas y esto permite reducir la carga de las tareas burocráticas de los médicos y permitir que se centren en la atención directa a los ciudadanos que lo precisen.



El propio personal manifiesta que están saturados y desbordados con esta situación, cubriendo más cupos de los que corresponden, y además soportando el malestar de los pacientes. Si se producen bajas por el estrés que genera la falta de personal, y no se contrata más, ¿cómo se rompe este círculo que acaba perjudicando a pacientes y médicos?

En estos momentos el Sergas y esta Gerencia están trabajando en redefinir las agendas tanto de profesionales médicos como de Enfermería y la gestión de la citación a través del CMR100, sistema que permite al ciudadano al que no se le pueda atender telefónicamente en el momento que hace la llamada, indicar que se le llame desde el centro de salud. Este sistema está funcionando en los centros de salud de Marín, A Parda, Lérez y Baltar y se irá extendiendo a los demás centros de Atención Primaria. La ausencia de profesionales nos ha puesto en una encrucijada en la que se ha requerido de una reflexión sobre la organización y se están adoptando, como señalamos antes, medidas dirigidas a la gestión de la demanda y de la asistencia, dado que es un problema compartido por todas las Áreas Sanitarias que no solo afecta a algunos centros de salud.



Hay días en los que se anulan las citas y los vecinos tienen que desplazarse al centro de salud de Baltar en caso de urgencias. ¿Está contemplado el riesgo en caso de una emergencia vital?

En muchas ocasiones nos olvidamos de la situación en que nos encontramos y que desde Sanidad tenemos que recordar, tanto en Atención Primaria como en otros niveles asistenciales. Estamos en una situación epidemiológica que hace que muchos profesionales causen baja por covid..

Es lo que sucedió en las dos ocasiones en las que no se pudo dar cobertura de médico en el PAC de O Grove. Concretamente, el pasado 20 de enero, el médico que estaba de guardia se encontró mal y se vio obligado a abandonar su puesto de trabajo atendiendo a 3 de las 25 asistencias que se produjeron, mientras que la noche se pudo cubrir con un médico que atendió a 6 solicitudes de asistencia. El pasado día 28 de enero se pudo cubrir el turno de tarde, pero fue imposible para el turno de noche. Durante ese turno, a pesar de estar atendido por enfermería, ningún ciudadano solicitó asistencia. Como durante el resto del año, las urgencias vitales son atendidas por el 061.



La corporación municipal ha recogido firmas de los vecinos en protesta por la atención sanitaria en el municipio. ¿Está previsto que se celebre la reunión con los representantes municipales en los próximos días?, ¿Se les va a comunicar alguna solución?

Efectivamente la Dirección del Área Sanitaria siempre está abierta a cualquier reunión con todos aquellos colectivos que lo soliciten para explicarles cual es la situación y las medidas que se están llevando a cabo.

En el caso de O Grove, la reunión estaba prevista para este pasado jueves día 10 de febrero, pero por un compromiso del Gerente no pudo celebrarse, no obstante, estamos en contacto con el Alcalde para definir una nueva fecha de reunión lo antes posible, la Gerencia propone este próximo jueves o viernes días 17 ó 18 de febrero con el fin de no retrasar la reunión solicitada.



¿Tiene la gerencia previsto un refuerzo de facultativos de cara a la temporada estival, teniendo en cuenta que la población aumenta considerablemente en la villa?

La Gerencia siempre está predispuesta a dar la mejor cobertura asistencial a sus ciudadanos. Naturalmente en verano, con el incremento de población con más justificación. Desde la Gerencia entendemos la preocupación de la Alcaldía respecto a los problemas de cobertura de las ausencias de profesionales. No obstante, queremos señalar que O Grove tiene otro problema importante añadido: la necesidad de un centro de salud nuevo. Necesidad que se pone de manifiesto por parte de los profesionales y que adquiere mayor importancia en verano por razones obvias. En este sentido, la Consellería de Sanidade ha incluido en su Plan de Infraestructuras de Atención Primaria, como prioridad 1, un nuevo centro de salud en O Grove, pero para que este nuevo centro sea una realidad, el Concello de O Grove tiene, ante sus vecinos, una responsabilidad muy importante: poner a disposición de la Xunta de Galicia, libre de cargas, una parcela que reúna todas las condiciones para la construcción de dicho centro sanitario. Hasta el momento, la disponibilidad de esta parcela para que la Xunta pueda iniciar la tramitación del nuevo centro, no ha sido posible.