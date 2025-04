El Juzgado de Cambados anula una cláusula hipotecaria de hace más de 20 años

El despacho de abogados, Alonso & Padín, con sede en Sanxenxo y A Coruña, ha conseguido que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cambados dictamine una sentencia por la que una entidad financiera deberá devolver a la parte demandante los gastos pagados por una cláusula abusiva de un contrato hipotecario de hace más de 20 años.



Asimismo, la sentencia no solo obliga a la entidad a devolver los gastos asumidos, sino que además le impone las costas procesales. El fallo de la misma indica que esta no es firme y que puede presentarse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. Desde el despacho de abogados, destacan de este caso que los gastos de una hipoteca se pueden reclamar aunque no se tengan las facturas correspondientes y el banco tiene el deber de colaborar con la determinación de dichas cantidades.



También, puntualizan que el plazo de prescripción de cinco años para la reclamación de las cantidades, se empieza a contar desde el momento en que la sentencia declara la cláusula como abusiva. Por ello, se ha podido reclamar los gastos de una hipoteca tan antigua.