Lago niega que el BNG amenazase con abandonar el cuatripartito de Cambados

El alcalde, Samuel Lago, contestó ayer a las insinuaciones lanzadas por el Partido Popular con respecto a la estabilidad del cuatripartito tras la ausencia del BNG en el último pleno. El socialista recalcó que el “Concello sigue funcionando co ritmo correcto” y negó en rotundo que los nacionalistas amenazaran el pasado jueves con abandonar el gobierno. El cualquier caso —y aunque declinó hacer algún tipo de valoración de lo ocurrido— Lago aclaró que “as discrepancias que pode haber téñense que resolver internamente” y que las conversaciones con el resto de socios de gobierno se realizara “da forma habitual e constante durante todas as semanas”.



En relación a la petición de dimisión del Partido Popular, el regidor cambadés definió como “absurdo” y “fóra de lugar” la posibilidad de volver a convocar un Pleno de Investidura y volvió a retar a los populares a presentar una moción de censura en caso de contar con los apoyos necesarios. Una herramienta “ca cal o PP ten moita experiencia por toda Galicia”, ironizó. De hecho, reiteró que “en política non se renovan votos matrimoniais” por lo que no ve lugar a la petición de los populares.



“Desgoberno absoluto”

Así, mientras el portavoz del BNG, Liso González, continúa evitando pronunciarse sobre su no comparecencia en el Pleno del jueves y los motivos que hay detrás de esa decisión, el PP volvió ayer a la carga por medio de su portavoz, Sabela Fole, que lamentó que la respuesta del regidor “se limitase a chascarrillos sobre votos matrimoniais e a lanzar retos e evitase dar información puntual aos cambadeses, que parece esquecer que son o único importante de todo isto, non os seus postos, cadeiras e soldos”, indicó.



De hecho, Fole se refirió incluso a una “situación de desgoberno absoluto” y de una “grave confrontación que se vive no seo do cuatripartito e que precisa ser superada para que poidan adicarse a tentar gobernar o resto do mandato tras dous anos totalmente perdidos cunha brutas desatención aos veciños”.



En este sentido, la concejala popular señaló que existen disputas competenciales entre los socios, que “se enteran das accións dos demais pola prensa”. Una situación, añadió Fole, “na que ninguén sabe ben o que leva e o que lle corresponde e fronte a iso atopámonos cun clamoroso silencio por parte do alcalde, que como máximo responsable debía poñer orde e que se limita a ir ao seu despacho pola mañá”, censuró.



Por último, sobre las insunuaciones del regidor sobre la herramienta de la moción de censura y el uso de ella por parte del PP en otras localidades gallegas, Fole le afeó que “o que demostra é que estes días tivo máis a cabeza en outes e Viveiro que en Cambados” y que “xa vai sendo hora de que saque a camisola do partido e poña a de alcalde de todos os cambadeses”, concluyó.