Lontreira, Flow do Toxo y O Rabelo e Nenaza, en el “Festival da Mocidade” en A Illa

La Praza de O Regueiro de A Illa de Arousa acogerá el sábado 21 un “Festival da Mocidade” que acaba de cerrar cartel. La Concellería de Cultura lo anunció oficialmente ayer, con Flow do Toxo, O Rabelo e Nenaza, así como Lontreira.



La cita arrancará a las 20 horas, con entrada gratuita y “para toda a familia”.



Sobre Flow do Toxo, desde Cultura indican que se trata de un grupo “con base no rap que fusiona diversos xéneros musicais e instrumentos tradicionais galegos que dan como resultado un estilo bailongo e divertido cun punto forte de reivindicación e protesta dende o rural feminista”. Nacieron en 2018 en Condado de Paradanta.



“O Rabelo é un animal humano que gusta de xogar, estar ‘tranqui’ e rir. É antifascista, transfeminista, anarquista a favor da tenrura, os coidados e a violencia reactiva. Nos seus concertos fai música ao xeito en que se facían as festas de antes, as rúas, mesturando a música tradicional galega con xéneros como o reguetón ou o tecno, para convidar á xente a bailar”. “Nenaza é unha artista drag galega que reivindica a feminidade a través do imaxinario da mitoloxía galega”.

Lontreira, en casa

Finalmente, Lontreira actuará en casa, con la isleña Adriana Cores junto a Héctor Rodríguez (Rotce) e Iván Barral. Su tema “Corazón de Toxo” fue el ganador del concurso de la Canción do Verán en Galicia 2022 de TVG yen 2023 fueron finalistas en la categoría de banda emergente en los Premios Martín Códax da Música.