Losada, Vicente Padín y Rocío Rodríguez, nombrados Damas y Cabaleiros del Vino de Meaño

El Concello y la Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés desvelaron ayer la selecta lista de personas que serán nombradas Damas y Cabaleiros de honor y de mérito. Una selecta lista que se inauguró en la pasada edición con Patricia Pardo, encargada del pregón en la última edición; el regidor, Carlos Viéitez; y el expresidente de Paco & Lola, Martín Rodríguez.



Así, las nuevas Damas y Cabaleiros de honra serán Diego Losada, periodista y presentador de televisión, encargado de realizar el pregón este año; Vicente Padín Caamaño, bodeguero y fundador de la Festa do Viño de Autor; Victor Otero Prol, presidente de la Cofradía do Centolo Larpeiro; Rocío Rodríguez Padín, vecina de Meaño y presentadora de televisión y de esta edición de la Festa do Viño; y Rosario Muñiz López, socia fundadora y número uno de Bodegas Paco & Lola. Los elegidos serán nombrados oficialmente este sábado tras el desfile de autoridades.



Asimismo, durante el acto de presentación de los festejos, celebrado ayer en Casa Rodiño, el presidente de la Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés, Eduardo Camiña Ucha, entregó las capas a los Cabaleiros y Damas de mérito. Una distinción que ya lucen José Besada Serén, Ramón Tilve Castro, Ramón Alfonso Piñeiro, José María Cacabelos Vidal, Manuel Ángel Chaves Martínez, José Manuel Hermida García, Miguel Fernández Varela, Constantino Rodiño Barreiro, Irene Padín Serantes, Sonia González Chaves, María Belén Mosteiro Lobato y María del Carmen Viñas Castelo. Todos ellos ligados con el mundo del vino y la gastronomía y, en especial, con los caldos meañeses y el albariño.



La programación de la vigésimo segunda edición arranca este viernes con la apertura de los stands en la Praza do Concello, donde se darán cita una veintena de bodegas. Además habrá los conciertos de BUMM, Broken Peach y una sesión de DJ. El sábado, a mediodía, se realizará el acto principal con el desfile de las autoridades, la presentación de los bodegueros y cofrades y la lectura del pregón. La verbena correrá a cargo de la orquesta Marbella.



El domingo, habrá actuación de Amigos do Acordeón das Rías Baixas y La Oca Band protagonizará la verbena. Asimismo, el sábado Casa Rodiño acogerá la comida de confraternidad, para la que es necesaria una inscripción previa en A Banca en Meaño y en los miembros de la Cofradía. El precio es de 40 euros. l