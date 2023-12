Luis Arosa critica el “abandono” de A Illa por parte de la Xunta por los “nulos investimentos”

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, denuncia abiertamente el “abandono” al que la Xunta de Galicia somete a la localidad. El regidor socialista se muestra muy enfadado después de que el Partido Popular rechazase las enmiendas del PSOE a los presupuestos autonómicos y en las que se reclamaban actuaciones que, según Arosa, “levamos anos reclamando e nunca se nos fai caso”. Se refiere el regidor insular a cuestiones como el Centro de Día para la localidad, la mejora del Paseo do Cantiño o la reforma del colegio entre otras. “Faime gracia porque o señor Rueda sempre pide igualdade entre as comunidades autónomas e estou dacordo, debe habela, ao igual que tamén a ten que haber entre os concellos de Galicia, cousa que non está acontecemento”, matiza Arosa.