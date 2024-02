Luis Arosa sobre Educación: “A Xunta do PP non conta xa con A Illa nin para vender fume”

El alcalde de A Illa, el socialista Luis Arosa, no salía hoy de su asombro: “É un pouco penoso xa. Rir por non chorar”. Lamentó que en la reunión que esta semana mantuvo el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con directores y representantes de centros educativos de O Salnés no estuviera presente la localidad insular.



El primer edil cree que el acto tuvo más de precampaña que de promesas reales, pero mostró sorpresa, y condena, por que ni siquiera se haya invitado a representantes de A Illa. “A Consellería fai un acto electoral con directores de colexios da comarca, para vender fume, supostamente”, “pero claro, nin para vender fume conta a Xunta do PP con A Illa de Arousa. Xa non sei que caliticativos poñerlle a esta situación: Irrisoria, penosa, lamentable”, censuró con dureza. “Oxalá nos enganemos, polo ben de todos”.



El Concello insular lleva tiempo solicitando obras de mejora urgentes en el colegio Torre, como desamiantados, reparaciones y mejora de la accesibilidad. A pesar de la insistencia, vía carta y declaraciones públicas, de momento los compromisos del gobierno autonómico para invertir en este centro no llegan.

El alcalde circunscribe este hecho en su tesis de que la Xunta popular castiga a la localidad isleña por tener un gobierno de otro color político: “Xa nin na campaña electoral contan con nós”. “Isto confírmanos que directamente non existimos para a Xunta do PP”. “Agardo que os veciños da Arousa, o 18 de febreiro, o teñan en conta”, concluyó también en clave electoral.