La LXXII Festa do Albariño se acerca al final y suma dos nuevos “hermanos” al Capítulo Serenísimo

La LXXII Festa do Albariño se aproxima a su fin tras cuatro días de intensa actividad y sin tener que lamentar incidencias de gravedad, salvo algún hurto y discusiones con intervención de las autoridades teniendo en que cuenta que las dos últimas jornadas son las más multitudinarias, con la llegada de miles de personas –el sábado del año pasado se alcanzaron los 50.000 visitantes–. Tampoco el Punto Morado tuvo que realizar ningún acompañamiento, aunque sí desempeñó otra labor incluida entre los objetivos del Concello: la concienciación.



Y ayer, como siempre, tuvo lugar uno de los actos solemnes de la celebración, el hermanamiento del Capítulo Serenísimo do Albariño. En esta ocasión, la orden selló su relación fraternal con la Confraria dos Vinhos do Douro, de Portugal, mediante el tradicional ritual de unir ambos caldos en una botella sellada para la eternidad. También se alió la orden albariñense con la Encomenda do Cocido de Lalín porque ya hace un par de años que hace doblete en cumplimiento de otra de sus misiones: ensalzar los productos gallegos de calidad como los vinos que defiende de la DO Rías Baixas. En esta ocasión, el pacto se cerró con una degustación de este tradicional plato.

Representantes de cofradías amigas de la orden del albariño | GONZALO SALGADO



Entre otros, asistieron al evento el cabaleiro y conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien destacó que ambas exaltaciones, la cambadesa y la de Lalín, están “recoñecidas como Festas de Interese Turístico, por elevar o valor dos produtos galegos e a tradición de elaboralos que se traspasa xeración tras xeración”.

En el Patio de Armas de Fefiñáns también estuvieron representantes de algunas de las 46 cofradías que hoy acompañarán al Capítulo en el desfile previo a los actos más solemnes de la celebración. La previsión es que este pintoresco paseíllo, que siempre reúne a un importante público, salga del auditorio municipal a las 12:30 horas hacia el histórico inmueble. Allí se procederá al acto capitular de nombramiento de las Donas y

Cabaleiros y el resto de distinciones.

Cabe recordar que este año la nómina de nuevos valedores está integrada por la bodeguera de Rectoral do Umia, Myriam Vázquez Vázquez, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; también Luis Sánchez-Merlo, abogado y economista que, entre otras cosas, fue director general en el Ministerio de Relaciones con la Comunidad Europea y secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 1981 y 1982. La lista la completa el viticultor y socio fundador de Bodegas Martín Códax José Ramón Villanueva Piñeiro.



En esta ocasión, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ejercerá de Gran Mestre ante la convalecencia de Alberto Núñez Feijóo.

Diario de Arousa volvió a repartir ejemplares de su cuadernillo especial sobre la Festa do Albariño | G. SALGADO

BROCHE CON LA BANDA DE CASTRELO Y LA GRAN TIRADA DE FUEGOS

Las 44 bodegas instaladas en el Paseo da Calzada servirán hoy los últimos vinos de esta septuagésimo segunda edición de la Festa do Albariño. Es la última jornada, pero también es una de las más esperadas por el sector de la DO Rías Baixas porque será cuando se desvele la identidad de los vinos ganadores de las medallas de Ouro, Prata y Bronce. El panel de cata concluyó el viernes la evaluación de los 61 participantes de este año en la XXXVI Cata Concurso Albariño Rías Baixas y sus miembros señalan que la competición ha estado reñida ante la generalizada calidad de los aspirantes. La entrega tendrá lugar durante el Xantar de confraternidad ofrecido por el Concello y en el que lucirán otros productos de honra cambadesa, como la vieira. En cuanto al cartel musical, uno de los orgullos de la capital del albariño, la Banda de Castrelo, ofrecerá su tradicional concierto de despedida (22 horas en Fefiñáns), pero no faltará la verbena con el grupo Ritmo ni tampoco el broche de oro con el espectáculo pirotécnico, que podrá verse a la medianoche desde el muelle.