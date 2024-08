La LXXII Festa do Albariño de Cambados inaugura su Túnel del Vino con 180 referencias

La LXXII Festa do Albariño de Cambados vive en estos momentos su segunda jornada tras una inauguración multitudinaria y que se saldó sin incidencias graves, según informan desde el Concello. Además de continuar la degustación popular en A Calzada con 44 bodegas, el Consello Regulador de la DO Rías Baixas abrió esta mañana su espacio de cata dirigida a profesionales y amantes del vino en general en busca de un espacio donde evaluar el universo de productos que ofrece. Fue inaugurado por autoridades de la Consellería do Medio Rural, Diputación de Pontevedra y por supuesto, del gobierno local y del sello de calidad. En total, ofrece 180 marcas de 70 bodegas y funcionará hasta el domingo con un precio de 25 euros la entrada.

Además, el Parador acogió hoy otra parte importante de la celebración cambadesa: la Cata Prima. El panel de expertos reunido por el Consello evaluó las 61 marcas presentadas al XXXVI Cata Concurso Albariño Rías Baixas. Para la de mañana, la Derradeira, quedarán 12 de la que saldrá el mejor albariño de la añada 2023 de la Festa do Albariño, la Medalla de Ouro. También se entregan la Prata y el Bronce.

Otras citas para hoy

En cuanto al cartel musical para hoy, cabe recordar que el Concello ofrecerá una de las citas esperadas por los más jóvenes, el concierto de Recycled J, Hard GZ y Bryant Myers. Será a las 21 horas en la Praza de Fefiñáns y se espera que sea un éxito porque las entradas llevan días agotadas.

Además, el programa confeccionado por el Ayuntamiento ofrece hoy el espectáculo familiar Festicultores Troupe (20:30 horas en la Praza do Concello) y en el mismo espacio, paro e las 23 horas, actuará la orquesta Tango. Por su parte, la hostelería de Alfredo Brañas tiene prevista una sesión con Dj Paco Vulkano.