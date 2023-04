La Mancomunidade se mantiene en el conflicto de la basura: “Non podemos prometer o impredecible”

La Mancomunidade do Salnés no va a atender la petición de los trabajadores del servicio de la basura de Cambados, Meis y Vilanova de redactar los pliegos del nuevo contrato antes de que expire el actual. “Non podemos comprometernos ao impredecible, non sabemos se os concellos quererán seguir coa fórmula mancomunada; xa pasou con Meis, o goberno anterior saiuse sorpresivamente”, explicó su presidenta, Marta Giráldez.



Los 12 operarios están negociando el nuevo convenio laboral y quieren incluir el compromiso de que en los próximos contratos del servicio se incluya la negociación de la actualización de sus salarios conforme al IPC. Su objetivo sería recuperar así el poder adquisitivo perdido desde que los tienen congelados –2016– y porque la concesionaria actual, Valoriza, solo se compromete a una subida del 10 %, pues solo lleva desde 2020.

"Ni eu nin os anteriores presidentes cobramos nada"

Giráldez volvió a insistir en que “entendemos a súas reivindicacións” y esperan “un acordo xusto” para los trabajadores, pero también en que se ven como un intermediario en el conflicto. Asimismo recordó que el actual pliego, que no recoge la actualización salarial, “o fixo o anterior goberno” y también que ni ella “nin anteriores presidentes cobramos nada”. De hecho, las declaraciones de su representación sindical, de la CIG, hablando de “salarios millonarios”, le parecen “inxustas” y un intento de “desvirtuar o traballo dos políticos, que lle dedicamos tempo dos nosos concellos e persoal” al órgano comarcal.

Una veintena de máquinas al servicio de los concellos

La también alcaldesa de Meis realizó estas declaraciones a preguntas de los medios, un día después de la manifestación de los operarios en Cambados y durante la presentación de la nueva maquinaria para el servicio comarcal de obras y servicios cedida en propiedad por la Diputación. Con este convenio suma una motoniveladora y un camión de bacheo más a los que ya tiene, lo que permitirá tener una reserva para cuando alguno de los vehículos de este tipo tenga una avería, como ya sucedió, pues “nunca paran, así que sufren moito desgaste”, indicó el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte. Y la tercera es una novedad, un limpiaplayas, que ya usó O Grove en Semana Santa.



El parque comarcal suma una veintena de máquinas de todo tipo para limpiezas, pequeños asfaltados, desbroces, apertura de pistas, etc. Que recorren los nueve concellos siguiendo un calendario planificado previamente.