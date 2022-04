Mar culpa a Costas de una “interpretación restritiva” de la norma tras el informe que amenaza la plaza y las depuradoras de Cambados

Siguen las repercusiones del informe que Costas dio a conocer esta semana sugiriendo el traslado —al final de sus concesiones— de las depuradoras de Tragove y, en la Avenida de Galicia, de la plaza de abastos, centro de salud y estación de autobuses. Al hilo de este documento, la Consellería do Mar se reunió ayer con representantes de la Confederación Mar-Industria Alimentaria de Galicia, mostrando ambas partes su “preocupación” por el cuestionamiento de estas ocupaciones en suelo de dominio público marítimo-terrestre o portuario.





Para del departamento de Rosa Quintana, el organismo estatal está adoptando una postura que “semella un novo ataque” al sector industrial litoral. Habla, incluso, de una posible invasión de competencias de la Comunidad Autonómica, ya que consideran que se produce una tentativa de aplicar la Ley de Costas en puertos autonómicos.





Para Mar, la entidad estatal estaría aplicando “interpretacións restritivas e exaxeradas da normativa” y señalan que “non houbo ningún cambio normativo nos últimos anos”. Eso sí, la Consellería apunta a que “coa nova Lei de Cambio Climático e coa modificación do regulamento xeral de Costas”, “Costas do Estado avanza na súa intención de retirar do litoral boa parte das edificacións asentadas nel”, de ahí que se reafirmase el compromiso del gobierno gallego de apoyar a este sector industrial.





Recordaron, además, que la Xunta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cambio Climático, norma que ya había sido modificada antes de su aprobación final tras un informe del Consello Consultivo de Galicia que consideró algunos de los artículos con contenido anticonstitucional.