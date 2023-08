Marta Giráldez seguirá al frente de la Mancomunidade de O Salnés y Aspérez se queda sin la vicepresidencia

Marta Giraldez seguirá siendo presidenta de la Mancomunidade de O Salnés durante los próximos cuatro años. Los cálculos no fallaron y el apoyo del concejal de Meaño Independiente, Jose Aspérez, valió para retener la presidencia en el bando socialista sin rival. No daban las cuentas, eso ya lo sabía el PP que optó por no presentar ninguna candidatura.





La sorpresa llegó en el momento de la votación para la elección del vicepresidente que acompañará a la meisina en la entidad comarcal. Cómo era de esperar, Aspérez presentó su candidatura, la única en toda la mesa, sin embargo, no logró hacerse con los apoyos necesarios para obtener la mayoría absoluta de 14 votos.





Los representantes del BNG de A Illa, Manuel Suárez y de Cambados, Mar Pérez, sorpresivamente no levantaron la mano en la votación para darle el sí a Aspérez, pese al acuerdo que el independiente tiene en su concello con los nacionalistas, por lo que con 12 votos a favor y 15 abstenciones, la Mancomunidade no pudo elegir al segundo de abordo al no presentarse ninguna otra candidatura. Ahora habrá que mover los hilos y volver a tratar este punto de organización en un próximo Pleno comarcal.





Al finalizar la sesión constitutiva, Mara Giráldez agradeció el respaldo de sus compañeros de partido y del BNG y se mostró sorprendida por el resultado de la votación de Aspérez.













Habrá ampliación.