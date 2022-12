Martina, entre los cuatro mejores de Got Talent: “Ahora, con más motivo, quiero seguir”

Acatarrada, pero ni eso la disuadió de atreverse con el tema más difícil. Elegir “Stone Cold”, de Demi Lovato, era todo un reto, por su dificultad técnica, y hasta la misma Edurne así se lo destacó desde el jurado del programa.



Martina López, la joven cantante de A Illa que arrasó en esta edición de Got Talent con dos pases de oro que la colocaron en la final con la unanimidad de los jueces, se plantó así en la actuación clave de este martes, la última, la que cerraba la docena de actuaciones de todas cuantas dio la noche.



Mostró su poderío de voz, sus giros y el lenguaje de signos con que acompaña sus interpretaciones, para que también las disfruten sus padres sordos. Cuando cantó la nota final, respiró. Para Risto Mejide, no fue su mejor actuación, pero ni el más duro de los jueces negó que Martina tiene “una voz que todo el mundo debería escuchar, al menos una vez en la vida”. Paula Echevarría se sorprendió: “Yo me pregunto dónde tenías este vozarrón. Lo de hoy ha sido un despilfarro de voz”. Su enhorabuena fue también compartida por Dani Martínez: “Has crecido muchísimo y encima tenías la difícil misión de cerrar la final. Ha sido una actuación brutal”.



Su interpretación le valió quedar entre los cuatro participantes más votados también por el público en esta final, que se llevó el mago Jordi Caps, con un show espectacular.



Más allá del resultado final, a Martina ya se le están abriendo puertas. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, envió un vídeo en el que la invita a actuar en el centro de la ciudad estas Navidades. La joven se emocionó con otro vídeo que le envió Rozalén y con el que, de sorpresa, le prepararon vecinos, familiares y amigos de A Illa, reunidos este pasado sábado con total discreción ante el Consistorio para trasladarle el apoyo de su localidad.

Ahora, a prepararse

Martina atendía ayer a Diario de Arousa comentando que todavía no se lo creía. “Es muy raro todo, como si no lo viviera”. Está convencida de que la invitación de Abel Caballero es “una oportunidad muy grande”, por “poder cantar en Vigo en Navidades”, debido al tirón de esta ciudad durante estas fechas. El vídeo desde A Illa fue para ella “una sorpresa total”. En cuanto a la actuación, “cada uno tiene su opinión, enfrento tanto los halagos como las críticas. Cuando vas a un programa de televisión ya sabes que te salga bien o mal, vas a tener a quien le guste y a quien no”. “Mucha gente me ha dicho que le gustó mi actuación final, pero yo creo que podría haberlo hecho mucho mejor”.



Eso sí, tras el éxito, tiene claro que ahora “con más motivo” quiere seguir en el mundo de la interpretación. Tocará “preparar Segundo de Bachillerato, que es un año difícil. Y, cuando acabe, me centraría” en el canto. “Quiero prepararme, preparar mi voz”. Y valorar también si se presenta a otros concursos como “La Voz”. Talento ya ha demostrado que tiene de sobra.