Meaño corona su fiesta con los Mozos de Arousa y un pregón con guiño a Lola Flores

Meaño celebró hoy el día grande de su XXIII Festa do Viño. Lo hizo con el acto de nombramiento de Damas y Cabaleiros, lectura del pregón —a cargo de Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España— y el recibimiento oficial a las cofradías enogastronómicas invitadas, incluyendo el hermanamiento con la de Cofradía du Ttoro de Ciboure, Francia.



La ceremonia, que llenó a rebosar el recinto instalado junto al Consistorio, estuvo conducida por la meañesa Rocío Padín y contó con embajadores de excepción, como fueron los Mozos de Arousa.

El alcalde, Carlos Viéitez, y la presentadora, Rocío Padín, asisten a la distinción del pregonero, Manuel Villanueva | Gonzalo Salgado

La sorpresa de la jornada la puso el propio pregonero, cuando propuso al alcalde, Carlos Viéitez, trabajar el próximo año por un hermanamiento con Jerez. Lo hizo al hilo de una de las jerezanas más internacionales, Lola Flores, cuyo nombre Villanueva deslizó en un pregón perlado de citas y referencias, recordando un tema de “La Faraona” titulado “Ay, Alvariño”. “Hai que armar unha boa delegacion de Meaño e propor o hermanamento á alcaldesa de Xerez”, “ben o merecen aqueles e estes viños”, dijo sobre los caldos de ambas regiones.



Viéitez, en su posterior discurso, recogió el guante, preguntando a los Mozos de Arousa si estarían dispuestos a colaborar en tal objetivo, a lo que respondieron afirmativamente.



La participación de Bruno Vila y de Borja y Raúl Santamaría fue una de las más aplaudidas. Además de recoger sus capas y medallas de embajadores del vino meañés, y comprometerse también ante la presentadora a brindar con él en cada una de sus celebraciones, despertaron las risas del público con uno de sus próximos objetivos en el concurso televisivo Reacción en Cadena: “O primeiro programa, foi o máis difícil; logo o reto era permanecer unha semana, logo o mes, logo un millón, despois dous millóns... E, claro, agora xa estaría ben un millón para cada un, que xa sabedes que Facenda leva moito”, bromeó Raúl. Bruno señaló que “levamos xa máis de 300 programas. O reto é continuar”, un desafío que se pelea “partido a partido” porque está siempre presente “o medo de que pode ser o último” programa. Reveló que sueñan incluso ya con poder “quitar o record Guinness aos Lobos” de permanencia en un concurso de televisión, algo “que estaría guai, a verdade”.

Los Mozos de Arousa fueron nombrados embajadores | G. Salgado

Borja despertó una ovación cuando, preguntado sobre el secreto para permanecer tantos programas, declaró que “é complicado, pero é que os galegos valemos moito”.



También participaron los tres arousanos en el pregón, a petición del propio directivo de Mediaset España. Así, emularon una de las pruebas más populares del concurso, como es “Complicidad Ganadora”, tanto para abrir como para cerrar la intervención de Manuel Villanueva: “En-que-finca-ou-parcela-se-elaboran-viños-extraordinarios?” fue el primer juego, para responder “Meaño Grand Cru”. “Onde-se-elabora-o-mellor-viño-do-mundo?”, fue la pregunta de cierre. “Meaño”, coreó el propio público.

Público asistente al acto central, este domingo a mediodía | G. Salgado

El pregón

Entre medias, VIllanueva leyó un pregón que comenzó alabando la trayectoria televisiva de los Mozos. De inicio, apeló a su vinculación emotiva con Meaño, tierra donde recibió el “cariño”, “co que sempre me teñen dispensando a min e á miña familia”. Citó a amigos y vecinos, ilustres vinculados al entorno como Julio Camba y Herminia Fariña y, antes de la propuesta relacionada con la mención a Lola Flores, no dudó en alabar la localidad y sus vinos: “Meaño é un poema debuxado no ar”, la “milla de ouro galega do viño”, con caldos meañeses haciendo historia en las primeras ediciones del Albariño y lanzando la metáfora de la “liturxia sagrada” que conjuga con productos tan de aquí, “o pan” —elaborado “nos muíños do río da Chanca”—, “o viño e a vida”.

Damas y Cabaleiros

En cuanto a las nuevas incorporaciones como Cabaleiros y Damas, fueron distinguidos como miembros de mérito una decena de bodegueros y personas ligadas al sector vitivinícola: Lour­des Sueiro Domínguez, Héctor Valiente Rodríguez, Fabián Buezas García, Patricia Calviño Arosa, José Manuel González Prieto, Fernando Crusat Méndez, Manuel Castro Rey, Sergio Pombo Padín, José Ramón Torres Pintos y Rafael Otero Ferreiro.

Las Damas y Cabaleiros de mérito | G. Salgado

Hermanamiento

Como miembros de honor, fueron distinguidos el propio pregonero, Manuel Villanueva; el bodeguero Manuel Meis Álvarez y Marie Cristine Aramburu, presidenta de la Cofradía du Ttoro de Ciboure, Francia, con la que este domingo se hermanó la Cofradía de Gastronomía e Viños Corazón do Salnés.



Aramburu y el presidente los locales, Eduardo Camiña, reafirmaron el compromiso de que “cada año Meaño irá a Francia y Francia vendrá a Meaño”, como subrayó la maestra de ceremonias. La presidenta del colectivo galo declaró sentirse “muy honrada y un poco nerviosa”.

Marie Cristine Aramburu, presidenta de la Cofradía du Ttoro de Ciboure, en el acto de hermanamiento, junto al presidente de la Cofradía de Gastronomía e Viños Corazón do Salnés, Eduardo Camiña. En segundo término, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López | G. Salgado

Formato exitoso

Por su parte, el alcalde, Carlos Viéitez, destacó y agradeció el crecimiento de la fiesta en los últimos años. “Con este formato, acolledor e familiar, estamos conseguindo un respaldo amplo de público e adegas”. “Por iso é un día importante para min, porque a vosa presencia supón un respaldo a Meaño e aos seus produtores”. Dijo haberse emocionado “desde o primeiro paso do desfile” que, para abrir la ceremonia, llevó a las autoridades caminando desde el Pazo de Lis al Consistorio, en medio una gran expectación vecinal, en una jornada en la que la Banda Unión Musical arrancó nuevos aplausos.

La Unión Musical de Meaño, durante su actuación | G. Salgado