Meaño presenta un programa navideño con mucha música y campanadas anticipadas

El Concello de Meaño hizo público esta semana el cartel y programación de las fiestas de Navidad, con una docena de eventos.



La relación comenzará el día 13, con un concierto de Amigos do Acordeón Rías Baixas, previsto en el centro social de Dena, a partir de las 19 horas.



El 19 será turno de una cita de villancicos para los mayores del centro social de Meaño. Lo ofrecerán los niños de Linguaxe Musical de la Escuela de Música Municipal de Meaño, a partir de las seis de la tarde. Al día siguiente, el centro social de Dena acogerá desde las 19:30 el “Peque Festival de Nadal”, con alumnos de “Música e Movemento” y de “Inicio en Linguaxe Musical”, de la misma Escuela.



Ya el sábado 21 se programa la IV Papanoelada Moteira Dena-Mita, con salida de la Praza Nova de Dena hacia las cuatro y media de la tarde. Organiza la peña homónima, con la colaboración del Concello.



El día 22 se podrá disfrutar de un Festival de Nadal, con el Coro de la Escuela de Música, el de San Miguel de Lores, el de San Xoán de Meaño, la de Santa Eulalia de Dena, así como las bandas Infantil, Juvenil y la Unión Musical de Meaño. Será en la Adega Vionta, a partir de las 18 horas.



El 27 de diciembre será la Banda Infantil “Os Piñeiriños” la que ofrezca un concierto titulado “Xa é Nadal”, en la Praza do Concello, desde las siete de la tarde. Un día después llegará a la Praza do Concello “Unha Noite na Eira do Trigo”, con La Ocaband, a las 20 horas y con la participación de artistas invitados como Pepe Suevos, Anselmo Aguín y Loly Domínguez.



El Baile de Nadal para mayores de 60 años tendrá lugar el 29 de diciembre e incluirá también degustaciones de rosca y chocolate caliente. Será en el centro social de Dena, desde las 18 horas.

Campanadas anticipadas

El día 30, se celebrarán una vez más las “Badaladas Anticipadas”, con animación y DJ, concierto de Fin de Año de la Banda Juvenil y alumnos de la Escuela de Música y la bienvenida por anticipado al 2025, en la Praza do Concello, desde las 19 horas.



Ya en enero, el día 5 se recibirá a los Reyes Magos de Oriente, en la Praza do Concello, al mediodía. La última cita incluida en el programa será el 12 de enero, con un espectáculo de teatro para todos los públicos: “Os Ourizos Agaramosos, o Musical”. Será en el centro social de Dena, con inicio a las 18 horas.