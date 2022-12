Medio Ambiente da luz verde al cambio urbanístico para la residencia junto al Hospital

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental al cambio urbanístico en Vilanova de Arousa que permitirá, entre otros objetivos, el desarrollo de una residencia privada de mayores junto al Hospital do Salnés.





La Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda hizo pública ayer una resolución que formula el informe ambiental estratégico de dicho cambio urbanístico. Este informe concluye que la modificación urbanística no prevé “efectos ambientais adversos significativos”, por lo que se acuerda que no sea sometida a un procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégico, que hubiera supuesto una tramitación mucho más larga. Todo ello equivale a autorizar, desde el punto de vista ambiental, este cambio en el suelo del entorno del centro hospitalario. Aunque para su aprobación definitiva, todavía quedan pasos.





La decisión de Medio Ambiente es favorable a esa modificación urbanística, pero sí obliga a atender dos consideraciones. En primer lugar, enmendar o ampliar la justificación de uno de los usos previstos en parte del suelo. En concreto, el mantenimiento de un uso sanitario-asistencial en los extremos nordeste y sur del ámbito, zonas que la Xunta considera que están “desvinculadas espacialmente do actual complexo hospitalario e/ou con pendentes elevadas”. La segunda de las consideraciones pasa por cuidar una “correcta representación dos bens do patrimonio cultural na planimetría”. En este sector únicamente se destaca la presencia de la llamada mámoa de Pinar do Pazo. Igualmente, se insta a la “incorporación na Normativa do réxime de autorizacións aplicable” en las zonas que puedan estar afectadas por los entornos de protección a este tipo de elementos patrimoniales. Son, por tanto, dos consideraciones menores que no obstaculizarán el desarrollo del cambio urbanístico que promueve el Concello vilanovés.





La llamada modificación puntual número 25 de las normas subsidiarias del planeamiento de Vilanova servirá no solo para permitir el desarrollo de una residencia privada junto al Hospital, sino también para regularizar la situación de algunas construcciones en la zona y delimitar con mayor precisión los límites municipales de Vilanova, Vilagarcía de Arousa y Caldas de Reis.





Helipuerto y asistencia

La residencia privada proyectada también podría albergar, como “complemento”, “áreas específicas de unidades de asistencia de enfermos intermedios ou crónicos”, con las que “poderá asistir en momentos de alta intensidade a instalación hospitalaria pública”. A mayores, el Concello tiene pensado utilizar el suelo dotacional público que le corresponde en este ámbito para crear un helipuerto que dé servicio al Hospital.