Medio Rural no declarará a O Salnés zona vulnerable a nitratos hasta tener certeza de su origen agrario

El anuncio de la Xunta sobre la inminente declaración de zona vulnerable a contaminación por nitratos a Cambados, Meis, Vilanova y Ribadumia como consecuencia de la utilización de fertilizantes en la agricultura puso en alarma al sector de la comarca. La proclamación de dichas zonas deberá realizarse en el próximo mes de mayo, ante amenaza de sanción, para adaptarse a la normativa europea, provocando serias restricciones legales en el uso de abonos orgánicos en fincas e incrementando las exigencias burocráticas una vez que la Xunta elabore el plan de buenos usos para reducir la contaminación de nitratos en las zonas declaradas, para lo que tienen un plazo de dos años.



Sin embargo, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, subrayó esta tarde en el Parlamento de Galicia que antes de la declaración de estas zonas es necesario determinar que la causa de esa contaminación por nitratos tiene origen agrario y no otros, como puede ser los pozos negros de las viviendas o la mala depuración de las aguas residuales. Cabe señalar que el Ministerio de Transición Ecológica publicó en 2022 el mapa de masas de aguas contaminadas por nitratos, entre los que figuraban hasta cincuenta puntos con índices desfavorables y doce zonas, de las que finalmente la Xunta propuso solamente siete, excluyendo a cinco en las que se considera que la contaminación de aguas no tiene un origen agroganadero.



En el caso de Cambados, Vilanova, Ribadumia y Meis, los análisis realizados por el Ministerio arrojan valores por encima del límite de 37,5 miligramos por litro en aguas subterráneas y también se marcaron puntos costeros con contaminación por nitratos. Unos marcadores que, principalmente, se vinculan con los excesos de nitratos al cultivo de los viñedos, aunque en cualquier caso tendrá que ser ratificado, según señaló la conselleira. El objetivo es el de tener “maior seguridade” a la hora de declarar las zonas vulnerables a nitratos. Así, “Augas de Galicia requiriu ao Ministerio a finales de marzo” un escrito en el que solicita que se realicen estudios complementarios y correcciones antes de declarar zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.



Sin embargo, recriminó Gómez, Dirección General de Aguas, entidad dependiente del Ministerio, no convocó a las Comunidades Autónomas, hasta mañana, jueves, para determinar el estudio de precisiones agropecuarias sobre la caracterización de los orígenes de contaminación mediante análisis isotópicas.



El BNG denuncia “deixadez”

La intervención de la conselleira vino a correlación de una pregunta del BNG, que denunció la “deixadez” del gobierno gallego, al “levar tres anos tratando de agochar a realidade”, según denunció la diputada Montserrat Valcárcel, que también lamentó la forma de anunciar las posibles zonas vulnerables a contaminación por nitratos, ante “reunións urxentes cos alcaldes dos concellos afectados, xerando alarma”, indicó.



De igual modo, Valcárcel recordó que, pese a que la Xunta cuenta con un plazo de dos años adicionales para la elaboración del plan de buenas prácticas, eliminar los nitratos del agua “non é doado” y que en estos últimos años —desde la publicación por parte del Ministerio del mapa de masas de aguas contaminadas— “estase perdendo un tempo marabilloso” para atajar un problema que “é unha cuestión de saúde pública”.

Ante su intervención, la conselleira subrayó el “bo traballo” del sector para el cumplimiento de las normativas ambientales argumentando el hecho de que actualmente solo tres comunidades de la cornisa cantábrica no tienen áreas declaradas como zonas vulnerables por nitratos, y Galicia es una de ellas. Por su parte, la diputada nacionalista la acompañó en su reconocimiento al sector, pero señaló que “Galicia está sen zonas vulnerables porque vostedes non as declararon, non porque non haxa zonas afectadas por nitratos”.



En cualquier caso, Gómez hizo hincapié en el endurecimiento que existe en la normativa tras el decreto de 2022, que trata de cumplir la normativa europea y recalcó que, si Galicia hasta ese momento no tuvo ninguna zona vulnerable es porque “as análises feitas por Augas detectaramos que non tiñamos ese problema”. Además, la conselleira puntualizó que la competencia para declarar estas zonas vulnerables corresponde a la Consellería, si bien la elaboración de mapas con la localización de aguas afectadas es responsabilidad del Gobierno central.