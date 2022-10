Meis inaugura las jornadas de “Meus Viños” para promocionar las bodegas de origen local

La tercera edición de las jornadas de autopromoción vitivinícola “Meus Viños” fue inaugurada ayer en Meis con la lectura del pregón y un brindis institucional para dar paso a todas las actividades programadas.



La presidenta de la bodega Condes de Albarei, Dolores Calvo —reconocida también como meisina del año—, fue la pregonera e indicó en su discurso que tener esta responsabilidad supone para ella “unha inmensa honra que se me concede e un pequeno compromiso porque vós sabedes de viño moito máis ca min. Vexo aquí veciños que me poden dar leccións maxistrais”.



La alcaldesa de la localidad, Marta Giráldez, intervino para rememorar los inicios de la celebración en 2019, cuando en apenas cuatro meses organizaron la primera edición. “Tres anos despois mantemos a festa con máis bodegas e algunha que non puido estar porque venderon todo o viño”, remarcó, además de reivindicar que el evento “ten un carácter totalmente distinto porque son bodegas de Meis ou cooperativas de socios do noso concello”.



Por su parte, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, elogió el evento y a su pregonera. “Todas as mulleres que loitamos por ocupar espazos, témoste a ti como referencia no mundo do viño”, dijo en referencia a Dolores Calvo.



La jornada se desarrolló con buen ambiente en las casetas de la Plaza de España, donde se pueden degustar hasta hoy a las 15 horas los vinos de trece bodegas de O Salnés. Además, ayer en la Casa do Escudeiro se realizó un showcooking con el chef Antonio Botana y se presentó el libro “A nación dos mil viños”. Para este mediodía, está previsto un concurso de cata amateur.