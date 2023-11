Meis sube la basura y el IBI con críticas del PP y pesar de Giráldez: “É a medida máis desagradable desde que son alcaldesa”

El Concello de Meis convoca hoy un Pleno extraordinario (14 horas) en el que el gobierno local lleva a aprobación tanto el incremento del IBI como el de la basura. Las medidas llegan entre críticas del PP y con la regidora socialista consciente de la dureza de la medida que adopta su ejecutivo: “É o máis desagradable desde que son alcaldesa”, valora Marta Giráldez.



La regidora aclara que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles subirá “no urbano, non na rústica” y que la basura solo lo hará en el caso de viviendas y grandes empresas, “non á hostalería e comercio”. Con todo, el coeficiente del IBI pasará del 0,4 al 0,5 %. En lo referente a la basura, en el caso de viviendas del centro urbano se pasará de los 78 euros al año a 95. En las parroquias, el incremento será de los 76 a los 90 euros. En el caso de las grandes empresas o industria, el importe asciende de 660 a los 800 euros.

El PP culpa a la gestión

Desde el PP responsabilizan directamente de la situación a la “mala xestión do goberno de Marta Giráldez”. Afirman que el incremento de los recibos de la basura llega “despois de que unha resolución xudicial anulase a adhesión de Meis ao contrato de lixo da Mancomunidade do Salnés”. “Os veciños teñen que asumir o custo adicional que supón este servizo, xa que o Concello ten que pagar 400.000 euros a maiores pola ineficacia da xestión da alcaldesa e do seu equipo”.



No obstante, Giráldez niega este extremo: “O PP fai demagoxia barata”, acusa. La alcaldesa explica que “esta suba non ten nada que ver con esa sentenza”, que todavía no es firme, al haberse interpuesto un recurso, que aún no estaría resuelto. “Non ten nada que ver co contrato do lixo. O PP non se entera”.



Giráldez explica que las subidas se adoptan “por responsabilidade, porque así o aconsella o interventor”. “Os presupostos de Meis levan moitos anos onde hai moitísimos máis gastos que ingresos”. Así, ilustra que “o lixo fai un buraco de setenta ou oitenta mil euros anunais, pese a todo o invertido en aforro enerxético”; “a Escola Infantil fai un buraco duns 200.000 e o Servizo de Axuda no Fogar, de 100.000 euros anuais”. Un servicio, este último, “no que aumenta o prezo das horas, pero a Xunta non incrementa as cantidades”, por lo que es el Concello quien asume el encarecimiento, concluye.