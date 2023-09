La mejora de la Variante llegan a la Ruta da Pedra con la renovación de barandillas, farolas y mobiliario

El proyecto de la Mancomunidade do Salnés para reparar infraestructuras en las sendas municipales que forman parte de la Variante Espiritual ha llegado a la Ruta da Pedra e da Auga. El Concello meisino informó de que se han restaurado mesas de merendero y cambiado de ubicación, para “un mellor disfrute desta zona de lecer”, además de instalarse farolas nuevas y cambiar el vallado de madera, que estaba en mal estado. “Era un compromiso do goberno de Meis”, añadieron las mismas fuentes, recordando que la entidad comarcal ejecuta estos trabajos con cargo al proyecto de turismo sostenible dotado con dos millones de euros concedidos por el Estado de los fondos europeos Next Generation.